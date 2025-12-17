業界警告政府投資不足 法國無人機產業恐落後國際

路透社今天(17日)報導，法國無人機產業團體表示，若政府未進一步增加採購與投資經費，法國無人機產業恐將落後國際競爭對手，並批評政府對該產業的投資規模不足。

身為歐洲主要國防支出國之一，法國正積極推動本土無人機製造。上月烏克蘭總統澤倫斯基訪問巴黎期間，數十家法國企業與隨行的軍事與政治官員會面，盼爭取新的訂單。

法國總理勒克努(Sebastien Lecornu)日前在國會表示，擴大無人機產量是國防優先事項之一，2026年國防預算草案將為該產業投入1億5000萬歐元。不過，法國無人機協會(ADIF)主席勒維爾(Antoine Level)指出，這筆金額雖高於往年，仍不足以確保產業自主發展。

他表示，業界曾要求政府每年投入2億5000萬歐元，其中1億7000萬歐元用於政府採購，否則法國可能落後其他國家。英國去年即宣布投入6億英鎊，計畫於2025年上半年向烏克蘭交付逾8萬5000架無人機。美國6月也宣布為「釋放美軍無人機主導權」(Unleashing American Drone Dominance)計畫投入10億美元。

法國2026年預算能否於年底前通過仍存變數，業者期盼能受惠於總統馬克宏(Emmanuel Macron)宣布追加的國防支出。(編輯：許嘉芫)