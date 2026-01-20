業界：有美製車零關稅的最壞打算

台美關稅談判達成協議，未來數周將與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協定（ART），行政院20日舉行記者會說明，但外界關心我方市場開放的幅度，尤其是美製汽車是否降稅一事，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮僅稱，美方要求我方全面開放市場，對齊鄰近國家、且需參考我國與他國FTA開放情形，有談到進口美製車稅率調降問題，我方「會在市場開放的範疇內，跟美國協商」，未透露具體細節。國內車廠則普遍做好零關稅的「最壞打算」。

行政院長卓榮泰20日報告台美關稅談判結果，行政院副院長鄭麗君、經濟部長龔明鑫及經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，眾人相互擁抱。（黃世麒攝）

逾千豁免項目 數周後簽定

行政院副院長鄭麗君日前宣布台美關稅拍板15％稅率不疊加最惠國待遇（MFN），同時爭取232條款下的半導體及衍生品最惠待遇；我方則提供美方2500億美元半導體民間投資、2500億美元政府融資信保；昨由行政院長卓榮泰與領軍談判團隊的鄭麗君，舉行記者會說明細節。

鄭麗君指出，數周後台美將簽署台美對等貿易協定，目前還在做相關法律文字校正，同時向美方爭取超過1000項對等關稅豁免項目。

楊珍妮昨表示，我方同意持續增進對美採購石油、天然氣，至於還有哪些美國商品將降稅？楊說，仍待雙方對文本的最後解釋，一旦雙方簽署協定後，談判團隊會再開記者會向國人完整報告。

簽署後再說明 在野轟又蓋牌

楊珍妮提到，美方要求全面開放市場，對齊鄰近國家、且需參考我國與他國FTA開放情形，目前降稅產品考量因素包含：

第一、美國無產製或我國未自美進口

第二、台美產業互補性，減讓關稅有助減少我進口成本

第三、我國仰賴進口的產品，對美降稅只會替代他國進口產品

第四、有助我消費者多元選擇、消費用途與市場定位與我國產有區隔性等

至於外界關注美製汽車進口稅率是否調降，楊珍妮未明確回答，但證實開放汽車市場的降稅「會在這一大塊裡面跟美方進行協商」，未來簽署的協定文本，都要送至立法院審議。

國民黨立委許宇甄抨擊，行政院記者會充斥宣傳與自我表功，內容多是已知訊息，針對農漁產品、汽車關稅等攸關民生與產業的關鍵問題，避而不談，民眾最想知道的內容，根本沒講清楚，對這塊深水區繼續「蓋牌」，仍用「簽署後再說明」的老話搪塞。

盡快拍板 以利車廠及早因應

對於是否開放美製車零關稅，國內車廠的態度普遍是做好零關稅的「最壞打算」，但也希望儘快拍板，讓車廠有充裕時間因應，不管是價格重新擬定，或是盤點國際車廠有哪些在美製造車款，可以引進台灣，對其他非美市場的衝擊要如何解套，至少能盡早準備。

事實上，去年底寶嘉聯合代理的美國品牌Jeep部分車款，就先以進口零關稅基準定價與接單，且該場發表會還有美國在台協會（AIT）官員出席，層級之高前所未見，表面上看來是美方官員為美國品牌的車款站台打氣，實際上卻給業界「暗示」零關稅的想像。

美國總統川普去年4月宣布對等關稅後，各界一直有台灣以開放汽車市場交換，甚至調降貨物稅的聲音，觀望氣氛濃厚下，導致進口車買氣大減，最慘時，台北港、台中港停了超過三萬台新車沒人領，不過去年底已少了大半，目前還停留在保稅區的進口車約一萬台。

車廠主管分析，去年保稅區爆量，主要是消息來得太突然，但配額通常前一年就談定，該進來的車還是得進來，但在經濟部出面表態，僅會開放美製車，也不會調降貨物稅，買氣逐漸回籠，配合車商調整後續進口腳步，停留在保稅區的進口車也就持續減少。