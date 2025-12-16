業績助攻玉山金 16日以連4漲開出後股價急拉創3個月來新高

文 ‧ 張興華

台股16日持續受美股拖累，加權指數開低震盪走低，並陷入月線保衛戰，開盤後45分整體盤面表現，僅生技類股獨強維持在平盤以上，其餘皆是下跌，其中又以電器電纜類股跌幅最深，而金融類股則是小幅下跌，但玉山金(2884)在11月營收創新高的助攻下，股價延續前三日漲勢，呈現開高震盪走高格局，並於開盤後7分鐘拉升至33.45元高點、上漲0.45元，創近3個月來新高，隨後股價拉回，但多保持在上漲0.15元上下區間整理，於類股中量價表現突出。

美股15日觀望氣氛濃厚，四大指數收盤全面收黑，連帶台股16日加權指數走勢亦受波及，指數以下跌145.84點開出，隨後指數愈盤愈跌，於55分指數下跌超過343點，仍力守在月線之上。櫃買市場指數以平低下跌0.03點開出，隨後指數一度拉升至平盤以上，僅維持不到10分鐘便跌至平盤以下，且跌勢加重，於57分指數下跌超過3.4點....閱讀更多

