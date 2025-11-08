業績狂！ 黃仁勳赴台積台南三奈米廠 喊話鼓勵「加油」
台北市 / 綜合報導
輝達執行長黃仁勳，今(7)日下午抵達台南，這是他今年第4次來到台灣。黃仁勳表示，因為業績非常強勁，因此要來向好夥伴台積電表達鼓勵，同時也證實自己將參加，台積電的年度運動會。專家認為，黃仁勳是想藉此確保，輝達明年能有足夠的三奈米產能。不過黃仁勳也表示，這次時間比較緊湊，因此不會跟台北市長蔣萬安，碰面聊台灣總部，可能也沒辦法去夜市。
輝達執行長黃仁勳說：「我很期待能去夜市，但這次我沒有時間，我必須得回家了，我很想念我的狗狗。」「AI教父」難掩疲憊，畢竟短短不到兩週，先從華府飛到首爾，又從慶州趕到歐洲，再馬不停蹄地奔往台南。
民眾說：「謝謝謝謝您。」但不管有多累，黃仁勳維持一貫風格，幫熱情的粉絲一一簽名，而這回再度來台，不外乎是為了台積電。輝達執行長黃仁勳說：「我們的業績非常強勁，所以我回台來鼓勵，我台積電的朋友們，要加油加油。」想親自鼓勵「護國神山」，黃仁勳的車隊，來到台積電台南三奈米廠。
所到之處尖叫聲不斷，黃仁勳本人表示，預計會在台南待個5小時，緊接著會來到台北，8日再到新竹參加台積電運動會，有望與創辦人張忠謀再度同框，有沒有機會，順道拜會其他台廠供應鏈，也留給市場不小想像空間。
半導體專家曲建仲說：「輝達主要使用的還是三奈米製程，他應該是要確保，台積電明年產能都能提供，或許也要跟供應商再談看看，能不能拿到更好的價格。」不過美國總統川普，目前不讓黃仁勳，把Blackwell晶片賣給中國。
《The Information》報導，現在就連降規版晶片B30A，白宮也不讓輝達賣去中國，因此輝達正調整設計，希望美國政府重新考慮。輝達執行長黃仁勳說：「目前我們沒有任何計畫，要把任何東西賣往中國，這取決於中國，何時希望輝達產品，能重返並服務中國市場，所以我很期待他們改變政策，希望我們能再次服務中國市場。」
在中國市占歸零，在華府遊說受阻，黃仁勳處在美中角力第一線，敏感時機再訪台灣，一舉一動勢必都會引起波瀾。
更多華視新聞報導
黃仁勳旋風來台「只為台積電」 餐敘.運動會「固情誼」
台股掀「黃仁勳來台」行情！ 矽光子族群攻漲停
台積電運動會 黃仁勳現身受熱烈歡迎
其他人也在看
改裝車太擾人！ 中和警烘爐地山腳聯合稽查連抓20違規
改裝車太擾人！ 中和警烘爐地山腳聯合稽查連抓20違規EBC東森新聞 ・ 16 小時前
中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品
（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國警方今天說，英國當局將沒收一名與重大洗錢醜聞有關的中國商人價值數千萬英鎊的恐龍化石、豪華公寓以及昂貴藝術品。中央社 ・ 11 小時前
北市公車自撞施工告示牌釀3輕傷 警：駕駛稱恍神
（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北8日電）台北市松江路交叉路口今天發生1輛公車車禍意外，警方初步清查疑公車駕駛恍神自撞路面施工告示牌，釀3傷，包含1名女乘客及2名幼童，傷勢不重，肇事原因待查。中央社 ・ 13 小時前
台北市新聞記者俱樂部頒發會員子女獎學金
【民眾新聞葉柏成台北報導】台北市新聞記者俱樂部一一三學年度會員子女獎學金頒獎典禮，今〈8〉日在台大校友會館舉行 […]民眾日報 ・ 11 小時前
陽柏翔回台出賽想打「漂亮安打」 盜壘抓節奏成課題
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）旅日樂天金鷲隊野手陽柏翔回到家鄉台灣出賽，交流賽首戰在家人面前打出內野安打，他表示因太想表現反而打不好，「希望今天有漂亮的安打」，知道腳程是優勢、盜壘抓起跑節奏成明年課題。中央社 ・ 12 小時前
文大返校節逾千校友響應 林郁婷謝母校栽培掀高潮
（中央社記者陳至中台北8日電）中國文化大學今天舉辦「2025華岡校友返校節」，今年2月獲得傑出校友頭銜的奧運拳擊金牌得主林郁婷，與超過1000名校友一同慶賀，致詞時感謝母校栽培，為活動掀起高潮。中央社 ・ 9 小時前
基隆暖暖邊坡坍塌清160噸土方 持續封路至鳳凰颱風後
基隆市暖暖區興隆街7日下午發生道路邊坡土石坍塌意外，雖然工務處已於7日晚間10時左右，將路上的土石清理完成，但因為邊坡上有浮石及可能繼續坍塌的大石塊，初步估計將會持續封路到鳳凰颱風影響結束之後。中時新聞網 ・ 12 小時前
環境部綠領人才培育課程超夯 126名額全部額滿
為推動淨零綠生活教育扎根，環境部首度結合行為科學推出「一一四年度淨零綠生活綠領培育課程」。課程自今（八）日起，連續三個週末舉辦，每期為期兩天、共計十二小時，結合理論講授、案例解析與實務演練。本課程自十月七日開放報名，三梯次共一二六個名額，一週內即報名額滿。環境部表示，由於推廣民眾落實綠色生活涉及行為的改變，不同於其他環境議題，「淨零綠生活」跨足行為科學領域，因此課程主題鎖定「行為設計與思考訓練」，透過「行為改變決策與消費心理」、「行為科學演練」及「政策與綠生活服務企業案例」三大單元，協助學員深入洞察綠色行為背後的阻礙。課程不僅在於理論傳授，更強調「工具帶走即用上」的行動實踐能力，期待每位學員回到工作與社群中，成為推動淨零綠生活的關鍵推手。環境部長彭啟明致詞說明，行政院核定 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
英中外長6日通話 (圖)
英國外交大臣古柏6日與中國外交部長王毅通話，中國外交部稱王毅是「應約」通話，英國外交部迄今未發布談話紀要。圖為英國外交部。中央社 ・ 18 小時前
中華電信「FunPark童書星創獎」 打造全台首座數位繪本大獎
由中華電信與子公司智趣王數位科技共同主辦的「2025 FunPark童書星創獎」8日舉辦總決賽暨頒獎典禮，今年賽事由歷時12年的「FunPark創意說故事數位繪本創作大賽」升級為「獎」的規格與高度，象徵台灣兒童數位內容進入全新階段，並首度增設「出版組」獎項，為全台首座針對專屬數位繪本推出的大型賽事，開啟全民數位創作繪本新時代。中時財經即時 ・ 11 小時前
WordCamp Taiwan 2025高雄展覽館盛大登場 匯聚全台與國際開源社群能量
今年台灣最大的WordPress社群盛會「WordCamp Taiwan」，於7日至8日在高雄亞灣新創園、高雄展覽館舉行。今年WordCamp Taiwan首次移師南台灣。由高雄市政府擔任指導單位，並獲高雄市政府經濟發展局贊助支持，為高雄市的科技與人文氛圍，注入開源社群的新能量。中時財經即時 ・ 9 小時前
超過牛排和鴨胸 老饕讚西堤1美食才是本體 外帶只要80元
王品集團旗下的西堤牛排，是不少人慶生、聚會的餐廳選擇，主餐除了牛排，鴨胸也是熱門選項，不過有網友分享，自己去西堤為的不是主餐，而是焗烤蘑菇和烤麵包，直呼是靈魂本體。有內行人就指出，這套餐點可以單點外帶，只要80元，CP值相當高。中時新聞網 ・ 1 天前
特斯拉在「這國」賣不動了！10月銷量直接腰斬 馬斯克政治爭議衝擊買氣
特斯拉10月在歐洲多數市場的銷量再度下滑，顯示其在當地面臨的競爭壓力持續升溫。根據德國聯邦運輸管理局（KBA）公布的最新數據，特斯拉在今年10月於德國僅售出750輛電動車，較去年同期的1607輛銷量直接腰斬。KBA的數據顯示，截至今年前10個月，德國新登錄的純電動車總數達43萬4627輛，較去年同期成長近40%。其中，特斯拉的銷量為1萬5595輛，與去年相......風傳媒 ・ 9 小時前
才升格新手爸爸！港仔台爸突拋妻棄女 曝在台生小孩很賺
才升格新手爸爸！港仔台爸突拋妻棄女 曝在台生小孩很賺EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
靜脈曲張、足踝傷口潰爛逾10年 鐳射閉合術治癒
彰化縣現年61歲的賴姓男子，10多年前腳踝受傷、潰爛，一直無法醫治癒，日前到員榮醫療體系員榮醫院求診，醫師判定靜脈瓣膜閉鎖不全所致，透過「靜脈曲張鐳射閉合術」一個多月後痊癒。賴男10多年前右足踝因受傷留下傷口，無法癒合，這10年來到中部外科診所求診均無法治癒，以致他洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來自由時報 ・ 17 小時前
讓錢更好用 美國中產階級掀海外定居潮
（中央社紐約2025年11月7日綜合外電報導）隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國越來越多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負，成為一種不放棄美國公民身分下兼擁更多生活選擇的Plan B。華爾街日報指出，過去在美國多半是富豪選擇海外定居，像是取得馬爾他或一些加勒比海國家昂貴的「黃金護照」，但如今顧問公司受理越來越多為一般專業人士或希望讓美元「更好用」、想減輕稅負或單純只是想過上更好生活的人，辦理海外長期居留簽證。全球顧問公司Nomad Capitalist創辦人韓德森（Andrew Henderson）說：「這就當Plan B。這些人買的是一種安心感—能選擇自己居住的地方、稅制及生活型態的自由。」美國不同單位對海外僑民人數的估算各有不同，據五角大廈的「聯邦投票協助專案」（FVAP）計算，截至2022年，居住海外的美國人約有440萬，比2010年增加42%。昆茲（David Kuenzi）是威斯康辛州投顧公司Creative Planning International的總監，他說這股定居海外風潮最初只在少數退休族群，如今儼然成全民運動，且不再只是富人。昆茲說：「2中央社財經 ・ 12 小時前
張家寧母輸慘！Andy挨告誹謗「不起訴確定」洩心聲：真相終被看見
百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前成員Andy老師與前女友兼昔日夥伴張家寧，因頻道財務糾紛鬧上法院，更遭張母曾淑惠反告加重誹謗及違反個資法，經檢方認定內容屬可受公評事項，罪嫌不足裁定不起訴。面對贏下官司，Andy老師也忍不住透露真實心聲。自由時報 ・ 19 小時前
證實黃仁勳將訪台積電！ 黃偉哲喊話：別忘了台南夜市
證實黃仁勳將訪台積電！ 黃偉哲喊話：別忘了台南夜市EBC東森新聞 ・ 1 天前
台塑睽違7年再辦運動會 前總裁王文淵來了
台塑睽違7年再辦運動會 前總裁王文淵來了EBC東森新聞 ・ 8 小時前
新北表揚485名資深學校志工 80歲鄭金瑞寒暑不懈守護學童
感謝長期為學子奉獻心力的學校志工，新北市教育局舉辦「114年度學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會」，表揚485位長期投入教育服務的志工們，他們以愛與行動支撐校園穩定，成為孩子最可靠的守護力量。從交通導護到故事共讀，從圖書管理到健康照護，這些志工將日常服務化為校園最溫暖的風景。自由時報 ・ 11 小時前