業績狂！ 黃仁勳赴台積台南三奈米廠 喊話鼓勵「加油」

輝達執行長黃仁勳，今(7)日下午抵達台南，這是他今年第4次來到台灣。黃仁勳表示，因為業績非常強勁，因此要來向好夥伴台積電表達鼓勵，同時也證實自己將參加，台積電的年度運動會。專家認為，黃仁勳是想藉此確保，輝達明年能有足夠的三奈米產能。不過黃仁勳也表示，這次時間比較緊湊，因此不會跟台北市長蔣萬安，碰面聊台灣總部，可能也沒辦法去夜市。

輝達執行長黃仁勳說：「我很期待能去夜市，但這次我沒有時間，我必須得回家了，我很想念我的狗狗。」「AI教父」難掩疲憊，畢竟短短不到兩週，先從華府飛到首爾，又從慶州趕到歐洲，再馬不停蹄地奔往台南。

民眾說：「謝謝謝謝您。」但不管有多累，黃仁勳維持一貫風格，幫熱情的粉絲一一簽名，而這回再度來台，不外乎是為了台積電。輝達執行長黃仁勳說：「我們的業績非常強勁，所以我回台來鼓勵，我台積電的朋友們，要加油加油。」想親自鼓勵「護國神山」，黃仁勳的車隊，來到台積電台南三奈米廠。

所到之處尖叫聲不斷，黃仁勳本人表示，預計會在台南待個5小時，緊接著會來到台北，8日再到新竹參加台積電運動會，有望與創辦人張忠謀再度同框，有沒有機會，順道拜會其他台廠供應鏈，也留給市場不小想像空間。

半導體專家曲建仲說：「輝達主要使用的還是三奈米製程，他應該是要確保，台積電明年產能都能提供，或許也要跟供應商再談看看，能不能拿到更好的價格。」不過美國總統川普，目前不讓黃仁勳，把Blackwell晶片賣給中國。

《The Information》報導，現在就連降規版晶片B30A，白宮也不讓輝達賣去中國，因此輝達正調整設計，希望美國政府重新考慮。輝達執行長黃仁勳說：「目前我們沒有任何計畫，要把任何東西賣往中國，這取決於中國，何時希望輝達產品，能重返並服務中國市場，所以我很期待他們改變政策，希望我們能再次服務中國市場。」

在中國市占歸零，在華府遊說受阻，黃仁勳處在美中角力第一線，敏感時機再訪台灣，一舉一動勢必都會引起波瀾。

