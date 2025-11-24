業者不當飼養 彰縣府急收容41隻貓

有關彰化縣特定寵物業者「天使之戀貓園」疑涉不當飼養情事，彰化縣動物防疫所於十一月二十一日執行現場稽查，查獲貓隻共四十一隻，其中部分貓隻有眼部感染症狀，飼養環境亦顯髒亂不潔。縣府動防所當場要求業者落實飼主責任，並就罹病寵物提供必要醫療及相關缺失限期改善。

彰化縣政府昨（二十四）日表示，依《動物保護法》第十一條第一項規定，飼主對罹病或受傷之動物應提供必要醫療；如經主管機關通知限期改善而未改善，將依同法第三十條第一項第三款處新臺幣一萬五千元以上、七萬五千元以下罰鍰。惟業者稱因遭詐騙導致場所即將遭拍賣，無力負擔動物醫療費用，而無法於期限內改善。動防所考量動物福利並避免貓隻健康情形惡化，協助業者於當日申請辦理歇業並將依規定裁處新臺幣一萬五千元以上、七萬五千元以下罰鍰。另依據動物保護法第三十三條第一項第三款規定，逕行沒入其動物，並立即將四十一隻貓隻全數帶回本縣流浪狗中途之家收容照護，因少數貓隻有眼睛或呼吸道感染之問題，彰化縣動物防疫所將安排健康檢查及必要治療。後續將完成絕育與疫苗施打，俟貓隻健康狀況穩定後擇期開放認養。

彰化縣動物防疫所再次呼籲，飼主應妥善管理與照護所飼養之動物，確實遵守法規規定，共同營造安全、友善的寵物飼養環境，持續提升本縣動物福祉。