業者對風電3-3期時程存歧見 憂ESG評分難檢核

（中央社記者曾智怡台北8日電）經濟部今天端出離岸風電區塊開發3-3期選商機制草案，規劃總容量3.6GW，未納入過去已解約、未簽約的風場。說明會現場，與會業者多關切ESG評分項目難有具體檢核標準，對選商時程也存有歧見，但強調都是為滿足企業綠電需求。

經濟部今天公布區塊開發3-3期選商機制草案，評分項目包括開發商實績、財務能力，並首納ESG規劃，釋出總容量3.6GW，其場址空間範圍不包括第二階段潛力場址、區塊開發3-1、3-2期執行過程中解除、終止契約場址，以確保公平性。

廣告 廣告

與會者多關切ESG定義與選商時程，CIP區域總裁許乃文表示，3-2期渢妙二風場正積極與購電方討論，其中不乏RE100國際級半導體產業客戶，其對2030年綠電要求嚴格，甚至希望2029就有綠電，所以2029、2030年是嚴峻查核點，這時間點能供給綠電的正是3-1、3-2風場，3-3時程無法直接打中RE100企業需求。

許乃文指出，細究3-3期2030、2031年併網可行性，「一塊素海5年內蓋好發電是不可能」，從專案開發建造時程及大廠綠電要求角度，呼籲政府優先協助3-1、3-2期風場遞補事宜，才能持續本土化採購，確保本土廠商不斷鏈。她也為多年合作本土老闆擔憂，且若供應鏈知道3-3期「已經玩完」，也會影響3-2期採購動能，更增添不定數。

能源署副署長陳崇憲強調，經濟部會持續協助3-1、3-2案場解決融資、行政程序等挑戰，「但遇到問題不是直接找人遞補」，未來也一定會有3-4、3-5期，至於過去窒礙難行案子將另外選商，與一般3-4期不同。

沃旭台灣董事長汪欣潔指出，樂見3-3期選商終於看見起跑線，根據她的經驗，當時2018年成功快速短跑、在很短時間內取得許可，「5年內成就很多事」，盼儘早確定明確時程，不要延宕；供應商與綠電客戶也表達不同焦慮，部分希望2030年以前取得綠電，「但不代表2030以後就不需要」，希望各期風場齊頭並進。

汪欣潔也提到，提早完工不完全取決風場努力，牽涉政府、相關主管機關許可。陳崇憲回應，相信所有開發商都希望案場如期甚至提早完工，經部願意擔任溝通平台，無論遭遇中央、地方政府意見，都願意協調介接，讓風場儘速拿到許可。

針對ESG規劃納入評分項目，維特斯集團（Vestas）表示，理解能源署不想成為「領導式教學」，但作為供應商角度，仍希望給予參考樣態，才能較好依循，否則檢核ESG過程會成為大家的負擔。

西門子歌美颯指出，公司有全亞太唯一的機艙廠，建議ESG的「延長售電獎勵」應用等比級數，這樣才能真正鼓勵長期在台灣推動ESG廠商。

環境保護基金會憂心，ESG規劃包括在地產業效益，但是否為變相國產化；另建議ESG占分應更擴大，畢竟近來光電、陸域風電都因地方抗爭等卡關，盼離岸風電能藉由滿足在地ESG項目，減少地方反彈。（編輯：張均懋）1150108