業者帶河口鱷在立院大門道路抗議 法院裁罰1萬元

（中央社記者劉世怡台北12日電）農業部預告修法禁止家庭飼養河口鱷，阮姓養殖業者載河口鱷赴立院抗議，警方以違反社維法送辦。北院認定阮男畜養之危險動物出入有人所在道路，罰1萬元，河口鱷沒入。可抗告。

農業部10月8日預告「指定禁止飼養輸入或輸出之動物修正草案」，禁止家庭飼養的動物，擬新增浣熊、河口鱷等。河口鱷因成體可達5公尺、體重超過200公斤，攻擊性強，一般家庭難以提供河口鱷所需足夠設施。

阮姓鱷魚養殖場業者於10月17日，載運河口鱷在立法院大門前道路抗議；台北市警察局中正第一分局前往取締，以阮男違反社會秩序維護法函送台北地方法院。

台北地院簡易庭審理後，認定阮男畜養之危險動物出入有人所在之道路，違反社維法規定，7日裁定阮男罰鍰1萬元，扣案的河口鱷沒入。可抗告。

根據法院裁定，畜養之危險動物，出入有人所在之道路、建築物或其他場所者，處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰，社會秩序維護法第70條第2款定有明文。所謂危險動物，是指具有傷人習性的動物而言，如虎、豹、獅、蛇等屬之。

法院表示，阮男畜養的河口鱷1隻，具有傷人習性，屬危險動物，卻未嚴加看管、施以必要的看顧照護，竟以貨吊車恣意出入有人所在的立法院大門前道路，對公眾安全帶來不可控風險，應予嚴厲非難。

另一方面，阮男曾在民國107年攜帶河口鱷至行政院陳情，遭法院裁罰3000元確定。（編輯：蕭博文）1141112