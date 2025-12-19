業者憂外送專法不疊單增成本 洪申翰：有時薪保障 不應影響消費端
立法院近期初審通過外送專法草案，引起平台業者擔憂若禁止外送員疊單，消費者每單恐得多付新台幣20元。外送平台Uber Eats台灣總經理李佳穎今天(19日)更向用戶發公開信，說明若因「疊單」定義落差而增加成本，可能得調整營運模式。不過，勞動部長洪申翰表示，此法精神為訂定時薪底線來保障外送員，以此來看，和業者計算的數字還是有所差距，應不會對消費端造成影響。
李佳穎公開信指出，外送「疊單」協助幫台灣消費者節省每單至少20元外送費用，並且幫外送合作夥伴每月減少3,000萬公里行駛里程，減少不必要的油電支出、機車損耗。而目前外送專法草案，雖未明文禁止疊單，但因定義差異，可能使疊單失去原本其效率與效益，削弱平台採用疊單的誘因，過去省下或未被察覺的成本將因此浮現，恐由平台、消費者、外送合作夥伴與商家合作夥伴共同承擔。
洪申翰表示，勞動部推動外送專法立法的最重要的任務就是保障外送員的基本權益，尤其是從最低工資概念出發，訂出外送時薪最低每小時245元，這與Uber稱平均為270元到290元，數字上看就是還有一段距離，因此認為不應該對消費端產生影響。
洪申翰指出，法案審查時，是有立委提出疊單問題的動議，由於疊單造成外送員的報酬權益有所減損，勞動部理解外送員們對此事的重視，而外送專法涉及到平台，外送員、消費者、店家四方權益，考量外送員相對弱勢，勞動部會以外送員的角度出發。
洪申翰強調，尊重各方對於疊單的討論及想法，勞動部重視的是保障外送員基本權益，並不是要協助外送員爭取高薪。
