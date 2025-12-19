業者應正確申報橡膠製「O型環」之稅則號別 以利通關

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄關表示，近來有業者進口合成橡膠製之O型環，申報稅則號別第3926.90.90號「其他塑膠製品及第3901至3914節之材料製成品」，第1欄稅率5％，經審核結果應核列稅則號別第4016.93.20號「非汽車用之密合墊、墊圈及其他封密物」，按第1欄稅率7.5％核課稅捐。

高雄關進一步說明，該貨品係EPDM（Ethylene Propylene Diene Monomer）材質製之O型環，依據海關進口稅則第39章章註二：「本章不包括以下各項：……（子）符合第40章定義之合成橡膠或成品；……。」規定，應核列稅則第40章。

高雄關呼籲，業者報運進口此類貨品時，應依海關進口稅則相關規定正確申報稅則號別，俾貨物快速通關。如對所適用稅則號別有疑問時，可於貨物進口前依進口貨物稅則預先審核實施辦法規定，備齊申請書與相關文件（財政部關務署入口網首頁＞資訊匯流＞資料下載＞書表下載＞進口業務）向進口地海關申請稅則預先審核，如有任何疑問，可向該關稅則預先審核窗口洽詢（電話：07-5628262）；如有稅捐爭議，可向納保官申請溝通協調，協助解決問題。（圖／記者王雯玲翻攝）