業者控搶年貨大街攤位遇「租金詐騙」 收租人疑捲款神隱

台中市 / 綜合報導

台中天津年貨大街連續舉辦20多年，每年總是吸引滿滿人潮，不少業者看上商機，提前卡位預定攤位，卻碰上租金詐騙。當事業者爆料，去年在網路上看到一位李小姐貼出招租貼文因此下訂，沒想到租金給了，2月5日要進駐攤位時，卻被主辦方依沒有收到完整租金攔阻，而這名李小姐事後神隱，讓業者們必須現場再付一次租金才能做生意。對此商圈回應，一直以來只有一間廠商負責協助招租，並不是這位李小姐，是否涉及詐欺警方已經介入了解。

人來人往的天津年貨大街，年年舉辦吸引滿滿人潮，有著各式各樣的年貨小吃，加上大量人流，被封為是「台中五分埔」，今年2月6日開始一路到15日，為了搶賺這波年節財不少業者提前預訂攤商卡位，卻傳出有攤商幫忙招租收了業者租金，疑似捲款落跑。受影響攤商說：「租金都繳了，生財器具也都搬到現場卻被主辦方禁止下攤，讓現場的業者們都相當不解。」

去年開始他們透過社群，看到這段招商貼文，這是來自一位李小姐貼出的，內文中強調想要滿意的位置要趕快預約，業者們聯繫上她後，李小姐告知，依照地段熱門程度，攤位租金4萬7千到5萬元不等，陸續下定付完租金後，2月5日下攤卻被主辦方依沒有收到完整租金攔阻，後續李小姐不接電話，讓這些業者們找不到人。

天津路商圈主委張聖明說：「只有一家來作為全程的舉辦方。」商圈強調，天津年貨大街，一直以來只有授權給一位廠商來協助招租，廠商也出面受訪，強調當下沒有收到他們的承租紀錄，再談到這位李小姐，也說她在業界上的風評確實不好。

天津年貨大街承辦廠商王小姐說：「我就問他是跟誰採購或是訂這位子，他就講了一個名字是業界裡面，沒有那麼好名聲的人。」受害攤商至少超過10家，他們說都是跟李小姐承租，李小姐疑似假藉天津年貨大街名義招租，收了租金又神隱，害他們被迫花兩筆錢做生意，轄區警方說沒有獲報，但會介入了解李小姐的行為是否涉及詐欺。

