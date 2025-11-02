業者推「矽藻土湯匙」防潮 民眾憂：掉粉能吃嗎？

有業者推出矽藻土湯匙等塊狀物，標榜安全無毒，可以放進食物中防潮。（圖／東森新聞）





受東北季風影響，北台灣天氣濕涼，濕氣重下東西容易受潮，有業者推出「矽藻土」湯匙等塊狀物，標榜安全無毒，可以放進食物中防潮，但有民眾擔心，使用過程會中掉粉末，吃下肚可能造成危險。專家則表示，矽藻土對於健康沒有危害，但過去會被不肖人士添加「石綿」，如果被人體吸收，可能增加罹癌風險。

小小一個湯匙，主打丟進食物中就能吸濕乾燥，強調安全無毒，可以跟零嘴當好朋友，但摸上去有點粉粉的，連後方包裝也說了會有粉末。

廣告 廣告

民眾：「會吃到的就算了，就先不用，就算沒有毒也不會用，因為它（矽藻土）就是會把水吸進去啊，就很噁心啊，還是有點疑慮吧，我不敢，我也不知道它裡面有什麼作用。」

民眾會擔心不是沒原因，因為光是常見的矽藻土地墊，用沒幾個月就可能發霉發黑，甚至開始脆化掉屑屑，業者標榜的防潮抗菌似乎一點也沒有用。

民眾：「我覺得跟有沒有毒沒有關係，就這東西根本沒有用啊，而且用了就會變黑，到底誰要用啊，使用上就是容易髒啊，然後不是很好清洗。」

化學老師就分析，矽藻土的吸水性強，如果沒有曬乾，就容易產生黴菌，也有專家示警，雖然矽藻土對於人體沒有危害，可以自行代謝，但這類產品可能會被不肖人士添加石綿，如果真的被人體吸收，可能會對健康造成影響。

化學老師張丕白：「因為石綿可以殺菌，可以防霉，此外可以防火，所以以前會添加石綿，但是石綿這種東西，會被人體吸收，被呼吸器官吸收，會容易致癌。」

雖然從2018年起台灣就禁用石綿，但就怕有漏網之魚，消費者購買矽藻土產品，還是得認明來源標示，避免買到來路不明的商品，成為健康隱憂。