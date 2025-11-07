業者擬在淡水六塊厝設風機引陳抗 台電：暫緩辦理

（中央社記者曾智怡台北7日電）民營風電業者今天在新北市淡水六塊厝海岸會勘，引起屯山里、賢孝里里民陳抗。台電說明，本案為業者欲申請其風力機組併接台電電網，請台電配合辦理現場會勘，已於會勘後向業者說明，考量當地民眾仍有疑慮，本案暫緩辦理。

媒體報導，新北市淡水區屯山里與賢孝里的里民，今天在新北市議員蔡錦賢與里長帶領下，高舉白布條抗議，異口同聲大喊「堅決反對設置風力發電」，反對台電在此海岸規劃設置5到6支發電風機與配電場，強調興建後的噪音將嚴重汙染海洋生態，讓美麗景致被破壞殆盡。

廣告 廣告

台電說明，本案為民營風力發電業者欲申請其風力機組併接台電電網，請台電公司配合辦理現場會勘，評估新設電纜路徑可行性。

台電公司已於會勘後向業者說明，考量當地民眾仍有疑慮，本案將先暫緩辦理並請業者持續與里民協調溝通。（編輯：林克倫）1141107