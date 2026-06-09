業者攜基金會捐有機無毒米 家扶弱勢家庭健康暖心
▲昇樺食品攜手豐泰文教基金會，連續第四年舉辦「粒粒心意，傳達愛益」捐贈。
(記者劉春生攝)
「一碗熱騰騰的白米飯，飽了胃、暖了心！」昇樺食品攜手豐泰文教基金會，連續第四年舉辦「粒粒心意，傳達愛益」捐贈，共同以一比一響應捐贈總價值一百六十萬元的一萬六千公斤「阿古力」有機無毒米，贈送雲林家扶一萬兩千公斤、百米照顧發展協會四千公斤，以雲林在地安心無毒米，溫暖需要被關懷族群的心也飽了胃，更注入滿滿營養與希望。
昇樺食品董事長吳裕田、豐泰文教董事長林金陽以及執行長歐秋惠等舉辦捐贈活動，由雲林家扶陳主委代表受贈。陳主委特別回贈感謝狀表示：雲林家扶獲贈一萬兩千公斤，累積四年捐贈雲林家扶達兩萬五千八百公斤，佔雲林家扶全年白米捐贈量高達一／五。能提供服務家庭近千戶三個月白米食用量，減輕家庭經濟開銷甚多，讓家扶的家庭隨時都能有熱騰騰米飯～健康暖心。
捐贈過程中吳裕田邀請林金陽、歐秋惠以及家扶陳主委，現場化身米飯廚藝大師展身手，烹飪分享雲林特有美味「古早味豬油拌飯」與富含巧思的「創意米蛋餅」。林金陽以料理全來自雲林在地食材：阿古力無毒米與醬油、雲林快樂豬、雲林良品營養滿分大裕農牧場的鮮雞蛋。
豐泰董事長林金陽與執行長歐秋惠快速料理豬油拌香氣撲鼻阿古力米飯，在攪和著一樣來自阿古力有機黑豆蔭油膏，最簡單卻兼顧美味與飽足料理。而昇樺董事長與雲林家扶主委陳燦?則是以創意米蛋餅展現更親民料理，將阿古力米飯與在地高麗菜與紅蘿蔔切絲，再充分與蛋汁攪拌調味，倒進平底鍋煎熟成米蛋餅，品嚐著還是沾阿古力甘願小農醬油或油膏，現場讓大家都無法抵檔來自雲林大地極致美味。
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