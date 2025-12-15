業者涉租行動整鈔機洗錢52億 新北檢求刑5年

（中央社記者曹亞沿新北15日電）新北地檢署查獲行銷公司涉嫌將來源不明的52億元現金，透過保全公司的行動整鈔機洗錢，今天依特殊洗錢罪起訴陳姓業者，求處最高刑度5年有期徒刑，併科5000萬元罰金。

新北檢警調查，陳男為欣福益行銷投資公司負責人，向保全公司承租行動整鈔機，民國113年3月至114年8月間將來源不明的現金52億3893萬餘元放入行動整鈔機內，由保全公司派員領款，將款項以保全公司名義匯入陳男指定帳戶，陳男再透過網路銀行將款項匯至國外。

根據洗錢防制法規定，金融機構對於金額達50萬元以上的通貨交易，應向法務部調查局申報，但陳男透過租用行動整鈔機服務方式規避申報。

新北地檢署接獲可疑交易通報後，由企業犯罪專組主任檢察官劉文瀚、檢察官陳佳伶指揮新北市刑事警察大隊，今年10月、11月執行2波搜索，拘提陳男到案，並查扣新台幣約1千萬元及台北市大安區等3處不動產。

檢察官表示，陳男涉犯洗錢防制法第20條第1項第3款特殊洗錢罪，依法提起公訴。且陳男到案後否認犯行，對相關情節供述避重就輕、湮滅相關物證，所涉洗錢金額高達52億餘元，嚴重危害金融秩序與國際形象，求處該罪法定刑上限5年有期徒刑，併科5000萬元罰金。（編輯：蕭博文）1141215