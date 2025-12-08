民視新聞／顏一軒、林佳彤報導

今（8）日凌晨0時59分，「定食8」府中店發生疑似瓦斯氣爆事件，造成店內招牌及玻璃受損，並波及周邊區域；業者事發後立即通報消防單位，並啟動緊急應變程序，全力協助現場處置；另據了解，本次事故發生後，餐廳內部面目全非，牆壁甚至破了一個大洞，就連大樓的主體結構都受到影響。





業者表示，截至目前掌握資訊，事故共造成5名路人受影響送醫，皆清醒並已陸續離院返家；本公司已取得相關聯繫方式，後續將持續主動慰問並提供必要協助。

事發第一時間，區經理、區督導及店經理即到場掌握情況，並與消防、警方及鑑識單位密切合作，相關單位已進入現場調查並著手釐清事故成因。

「定食8」表示，對於本次事故造成民眾受到影響深感遺憾，「我們將持續全力配合主管機關進行原因釐清，並在第一時間提供受影響民眾與店家必要協助」。

另據了解，氣爆事故發生後，餐廳內部面目全非，牆壁甚至破了一個大洞，而目前證實「大樓的結構也已經受到影響」。







原文出處：快新聞／業者發聲！「定食8」凌晨氣爆釀5傷 大樓主體結構已受影響

