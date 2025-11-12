業者直接對雞隻噴藥？羽毛「芬普尼」超標27倍 先罰12萬再送檢方偵辦

彰化縣「芬普尼」殘毒事件擴大！雞蛋、羽毛與代謝物皆檢出，業者涉嫌隱匿違法用藥先罰12萬、移送檢方偵辦。（圖：彰化縣政府提供）

彰化縣政府連日複檢「芬普尼」殘毒蛋雞場，在雞蛋、羽毛與代謝物再度檢出「芬普尼」，尤其是羽毛殘留量超標高達27倍；縣府農業處高度質疑業者涉嫌隱匿不當使用「違規藥劑」，除先行開罰12萬罰鍰，並移送檢方指揮偵辦！（李河錫報導）

彰化縣「文雅畜牧場」，日前因2件蛋品被縣府衛生局檢出「芬普尼」殘毒超標3倍，15萬顆銷出雞蛋緊急下架回收；為保障消費者食用雞蛋的安全，在污染源未釐清前、全場雞蛋暫停出貨；縣府農業處會同環保局，再度前往場區地毯式採取9件雞蛋、雞隻內臟、飲用水、飼料、土壤以及羽毛，經送往中央畜產會檢驗；結果顯示分別在雞蛋、代謝物與羽毛等檢體都檢出「芬普尼」殘毒，尤其是羽毛的殘留量更超標高達「27倍」；縣府農業處長郭至善表示，因業者堅不吐實，但是依據檢測結果，高度質疑業者涉嫌隱匿不當使用「違規藥劑」，除先行開罰12萬罰鍰，並依違反《動物用藥品管理法》移送檢方指揮偵辦！

郭至善處長表示，因為「文雅畜牧場」的蛋雞、生產的雞蛋都持續檢出「芬普尼」殘毒，因此，全場持續進行移動管制，禁止該場蛋品及雞隻移出場外，縣府動防所將持續採樣檢測，必須直到檢驗結果確認安全，通報中央，並依中央指示才會解除移動管制。