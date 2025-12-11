業者稱合法 豐原建儲能場 居民喊滾出去

盛日儲能科技公司計畫在台中市豐原區翁社里興建大型儲能場，自救會11日集結在市議會前拉白布條抗議。（陳淑娥攝）

盛日儲能科技公司計畫在台中豐原興建大型儲能場，當地居民憂心爆炸、毒氣與火災威脅生命財產，自救會11日在市議會前拉布條抗議，高喊「儲能滾出去！」業者強調，本案在甲種工業區設置，經台電併聯審查通過。市府經發局強調，將請能源署審慎處理本案以解民眾疑慮。

自救會繼上周前往市府前陳抗後，近百人昨轉赴市議會前重申訴求，強調盛日儲能科技公司於豐原翁社里以「工廠附屬設施」名義，規畫在住宅密集區旁設置高達108個儲能貨櫃、925萬顆鋰電池、總功率達1億瓦等級（100MW）的大型儲能場。

廣告 廣告

自救會認為，該案場在申設審查階段，民眾完全沒有參與，面對大型儲能場帶來的災難問題，盛日儲能除一再保證安全外，並沒有說明要如何建置和保護，要求退回開發案，修正補強相關法規制度再進行申設流程。

自救會代表張勝業指出，現行法令不完善讓儲能廠商大開後門，主管機關經濟部能源署居然沒派員會同里長實地考察評估，漠視居民的居住正義，里民於說明會中強烈表達反對設廠，業者仍蠻橫進場。

自救會向市議會代表及當地議員陳清龍遞交陳情書提出3大訴求，包括立即停止儲能場設置、要求台中市府啟動風險評估及市府應要求中央提出替代方案。

盛日儲能強調，本案基地為「甲種工業用地」，設備選型、場域條件、設計規範、消防系統與電池種類，均依法規、主管機關審查要求及國際安全標準規畫，經台電併聯審查通過。本案為磷酸鋰鐵（LFP）電池，108個電池櫃均分別配置24小時冷氣控溫與監控，「925萬顆鋰電池」為嚴重誤導。

市府經發局表示，依據經濟部《電業登記規則》，申請併網型儲能設備的特定電力供應業者，必須取得經濟部能源署核准後，才能施工與營運，市府將請能源署審慎處理本案以解民眾疑慮。