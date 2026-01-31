業者稱獲利了結 金價仍有空間

美國總統川普提名華許出任聯邦準備理事會（Fed）主席，由於他對美元與通膨秉持著鷹派立場，導致黃金與白銀崩跌。台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示，這波金價下跌應該是機構法人獲利已經達到滿足點，獲利了結所作的修正。未來聯準會是朝降息的趨勢，這將有利於金價表現。

華許的緊縮貨幣政策立場，衝擊近期支撐貴金屬行情的「貨幣貶值交易」，貴金屬市場拋售潮持續加劇，金銀價格重挫。

但石文信認為應該是法人獲利了結，拋售情況應該與川普提名聯準會主席人選關聯性不大，今年以來黃金上漲30％，適度修正也在合理的範圍之內，他認為下跌10％屬於合理範圍。

廣告 廣告

至於，華許如出任聯準會主席，對於金價有何影響？石文信說，川普的理念是希望聯準會快速降息，但聯準會是「獨立機關」，應會依其專業作判斷，不過整體而言，目前的趨勢仍是朝降息的趨勢，降息仍有利於金價的表現。

石文信表示，未來聯準會對金價的影響，仍取決於降息的幅度，降息幅度愈大，金價就更有上漲的機會，不過這波金價反轉也為金價打底，讓金價有機會挑戰更高的價格。

他說金價有支撐的另一項指標就是看需求，目前各國央行持續買進黃金，沒有看到有央行釋出黃金，顯示各國央行黃金需求仍在，是黃金價格最大支撐。預期這波下跌約在每盎司4753美元有支撐，並有機會挑戰上一波高點5600美元，今年仍有機會挑戰6200美元。