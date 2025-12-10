業者蓋雞場要養3萬隻雞 嘉縣5村近百村民站出來：反對到底

有業者申請在嘉義縣東石鄉下揖村興建養雞場，近百民眾10日到基地抗議。(呂妍庭攝)

有業者申請在嘉義縣東石鄉下揖村興建養雞場，規畫飼養3萬隻蛋雞，因事先未與地方居民溝通，居民見工程人車頻繁出入，懷疑有貓膩，一問之下才知道是要蓋養雞場，擔心生活環境受到汙染，今(10日)在地村長與近百居民到場抗議，表示會堅決反對到底，並將連署向嘉義縣政府陳情，希望能撤銷申請，縣府回應業者合法申請、依法審核，建議業者跟地方溝通，弭平民眾的疑慮。

抗議民眾在雞場周遭掛抗議布條，表達訴求。(呂妍庭攝)

抗議民眾仔細看基地告示單內容。(呂妍庭攝)

5村村長率先簽署，接下來會再讓民眾連署，將向相關單位陳情。(呂妍庭攝)

頂揖村長張麗霞表示將連署向相關單位陳情。(呂妍庭攝)

抗議民眾在雞場周遭掛抗議布條，表達訴求。(呂妍庭攝)

遭抗議的雞場近期才動工，花兩周時間完成填土、鋼骨搭設，居民才發現蓋的是養雞場。(呂妍庭攝)

今包括當地下揖村長陳慶堂、頂揖村長張麗霞、溪下村長張居雙、港口村長丁振管、鰲鼓村長李銘春及近百位民眾集結在養雞場基地外，掛起「養雞大發財、禍害村民」、「雞屎惡臭汙染環境」、「反對設置養雞、未經居民同意」等布條，憤怒高喊「反對到底、堅持反對」。

嘉義縣今年公告暫停受理白色肉雞、肉鵝、火雞、肉羊及乳羊的畜牧場登記（容許）或已登記畜牧場新建、增建畜牧設施及擴大飼養規模案件申請，時間從114年7月1日起至12月31日止，遭抗議的雞場近期才動工，花兩周時間完成填土、鋼骨搭設，居民才發現蓋的是養雞場。

今多位村長及近百位民眾集結在養雞場基地外抗議。(呂妍庭攝)

當地下揖村長陳慶堂上周有村民發現這處農地在蓋養雞場，要求業者先停工，但業者仍持續施工。(呂妍庭攝)

陳慶堂說，上周有村民發現這處農地在蓋養雞場，要求業者先停工，但業者仍持續施工，加上事前大家都不知情，才會引爆5村民怨，重申絕對反對到底，居民也會堅持到底，拒絕這種空氣汙染。

今多位村長及近百位民眾集結在養雞場基地外抗議。(呂妍庭攝)

張麗霞表示，業者112年就申請通過要蓋雞舍，去年曾申請展延，兩、三周前動工時，大家還以為是蓋蘭花園，知道是養雞場已措手不及，加上業者未與居民溝通，希望業者另尋適合的地方蓋雞舍。

頂揖村長張麗霞批業者蓋雞舍賺錢，臭味卻是村民每天要承受，無法接受。(呂妍庭攝)

張麗霞說，養雞場基地附近有太多村落，風一吹臭味四處飄散，雖業者是合法申請，但居民世代居住在此，只求安穩生活，不能接受惡臭汙染家園，業者蓋雞舍賺錢，臭味卻是村民每天要承受。

張居雙，未與居民開會協調，業者就算合法也是偷蓋、硬來，希望業者懸崖勒馬。李銘春要求業者跟村民協調，也要居民站出來，用自己的力量來抵制養雞場。

丁振管說，養雞不會臭是欺騙人的說法，大家不要被騙了。陳慶堂表示，因村民非常憂慮不安，現已發動連署陳情，由5村村長率先簽署，接下來會再讓民眾連署，將向相關單位陳情。

業者吳姓友人今到場了解，表示業者是返鄉創業的上班族，使用自家逾2分土地，計畫飼養3萬隻雞，112年依法申請核准，當時法規僅需距住宅區300公尺，無需鄰田或村里同意，因資金問題延宕，今年才獲銀行4000多萬元貸款動工。

吳姓友人強調，雞場採用自動化設備，臭味會大幅降低，上周也有到廟口向民眾說明，但雙方仍無共識，後續會持續溝通。

縣府農業處表示，業者112年就取得容許使用同意書，預計飼養3萬隻蛋雞，既然民眾有畜牧汙染的疑慮，建議業者跟居民多溝通。

