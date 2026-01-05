業者設垃圾收集機全天代收 清運成本高、難拓展機台

閘門打開，整包垃圾丟入機台，完成付款後就可走人，家用垃圾天天產生，怎麼丟可以兼顧環保與方便，成為不少人苦惱的民生議題。

公視新聞記者王彥婷現場報導，「現代人生活忙碌，不少人下班就已經錯過了倒垃圾的時間。有業者就推出像這樣的垃圾收集機，主打24小時倒垃圾，引起討論。」

垃圾收集機主打不用追垃圾車、不用專用垃圾袋，還有智慧管理，包含以冷藏系統避免垃圾飄異味，以及機台達80%滿載將自動通知清運人員，不過目前僅台北市設置8台垃圾收集機。

記者訪問附近居民，李先生認為，「我覺得使用率有點太低，都沒有人知道有這種東西，也沒聽過同學他們講。」鍾小姐則說：「可能就可以再增加多一點機台。」

廠商也坦言，受到站點租金高、雲端系統24小時運行、還有清運成本逐年大幅增加，從2026年起就有做「漲價調整」，從原本每0.5公斤8元升高到11元。同時成本考量也牽動「拓展設備」速度慢、無法普及的最大痛點，營運壓力不小。

另外，如何正確回收也是重要議題。有量販業者從2024年開始，全面採用再生塑膠生鮮肉盤，另外也展開生鮮托盤回收計畫、再轉化為再生材料；也有超市業者在北中南各門市導入智慧回收機，以機器辨識回收物種類，包含PET寶特瓶、鋁罐、甚至電池都可以一站回收。

民眾謝先生表示，「一個新的回收通路，我覺得可能他受到的監管會比較嚴格，說不定是比較有能力，真的去做回收使用。」

綠色和平減速專案負責人張凱婷指出，「回收再製對人體可能有潛在憂慮的，這些化學物質它就會不斷的移轉到下一個再製的產品裡面。反而是應該用更加有利於重複使用，就像是玻璃瓶這樣子的一種飲料包裝這樣子的販賣方式。」

環保團體則提醒，雖然回收是美意，不過只要是「使用完就丟」的物品，都極有可能被隨手丟棄、轉化為垃圾，源頭減量還是最佳方式。