業者認證「KTV 世界名曲」是這首 平均5間包廂必有一間會點

〔記者陳慧玲／台北報導〕去KTV唱歌是件紓壓，又能讓朋友之間交流情感的娛樂，在台灣有一首歌被形容是「KTV 世界名曲」，就連業者也認證，透露平均每5間包廂就有一間會點這首歌，那就是萬芳演唱的《新不了情》，如今由榮獲過金音獎「最佳另類流行專輯獎」的樂團「我是機車少女」重新翻唱，要唱出新風味。

滾石唱片年度企劃「滾石撞樂隊2」，持續推出風格多元的改編翻唱單曲，邀請新生代樂團重新詮釋經典華語歌曲。最新3首作品包括「溫室雜草」改編李宗盛的《我是真的愛你》、「我是機車少女」翻唱萬芳的《新不了情》，以及 SONNIE 桑尼重新演唱民歌作品陳明韶的《讓我們看雲去》。

談到萬芳演唱的《新不了情》，因為在KTV播放頻率極高，磁帶耗損嚴重，經常不到一個月就得更換，有KTV業者直言：「要找一首傳唱超過 30 年還不退燒的歌，大概除了《新不了情》，也找不到第二首了。」這次「我是機車少女」重新詮釋，營造出復古又摩登的氛圍。團員分享，早在開始做音樂前就喜歡這首歌，常在台北街頭邊騎腳踏車邊哼唱，對於翻唱，他們向粉絲喊話：「可以在雨天裡細細感受看看這首歌！」

溫室雜草挑戰李宗盛作品，主唱阿J 表示李宗盛的音樂與創作態度深深影響他們，回憶起高中吉他社的第一次表演，就是演唱李宗盛的另一首經典《山丘》。

SONNIE 桑尼翻唱民歌經典，團員提到，這是許多長輩與家庭耳熟能詳的作品，希望透過改編讓不同世代都能產生共鳴，感受到輕快、愉悅的氛圍，笑說：「這是很闔家歡樂的 SONNIE 桑尼風格，希望聽到的每個人都能會心一笑！」

