業者貨品需具發揮整套消防設備之明顯功能者 才得申報稅則號別第8424.89.10號

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄關表示，近來有業者申報進口二氧化碳滅火系統，原申報稅則號別第8424.89.10號「整套消防設備」，第1欄關稅稅率免稅。經查驗及檢視業者提供之合約書及消防設備計畫配置圖，僅有部分來貨可認定為整套消防設備，其餘無法構成整套消防設備者，應按個別構件分別歸列稅則號別及適用稅率課稅。

高雄關進一步說明，進口二氧化碳滅火系統應包括1.探（偵）測器2.控制裝置3.二氧化碳鋼瓶4.管路之配件（含電磁閥、安全裝置、選擇閥、壓力開關、逆止閥等）5.噴嘴等5大元件，方得認定符合海關進口稅則第16類類註四規定，具發揮整套消防設備之顯明功能，才可歸列稅則號別第8424.89.10號「整套消防設備］。

高雄關呼籲，業者報運進口此類貨物，應注意是否符合整套消防設備之構成要件。如有疑問時，可於貨物進口前，依進口貨物稅則預先審核實施辦法規定，向進口地海關申請預先審核進口貨物之稅則號別，以加速貨物通關並減少徵納雙方爭議。高雄關稅則預先審核服務電話：(07)562-8262，如有相關疑問，歡迎來電洽詢。（圖／記者王雯玲攝）