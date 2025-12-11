業者賣未經檢驗寵物電動車 交通部：將要求下架

（中央社記者郭建伸台北11日電）有消費者帶著毛小孩騎乘寵物電動車遭開罰，事後才發現買到未經檢驗車輛，引發消費糾紛。交通部官員表示，將要求業者網路下架並持續稽查。消保處官員表示，若侵害消費者權益，地方政府可要求停止販售。

民進黨立委李坤城、桃園市議員黃瓊慧、新北市議員陳乃瑜今天舉行「寵物電動車能上路？消費者和寵物權益怎麼顧」記者會，並邀請曾購買寵物電動車的消費者到場說明經過。

消費者楊小姐表示，她購買寵物電動車時，業者宣稱車輛與自行車一樣可騎上路，於是就騎著寵物電動車到許多地方，直到被開罰後才知道車輛根本沒經過檢驗；事後她向業者要求退貨，但對方態度消極，並反控她誹謗與妨害信用，因此日前向地檢署提告詐欺，盼能透過調解爭取權益。

黃瓊慧指出，不少民眾花了新台幣5、6萬元買寵物電動車，希望能帶著自己的毛小孩在河濱公園或自行車道移動，但事後發現不僅不能上路，還被開罰；後續業者不僅沒向消費者道歉，反而對消費者提告，她的服務處近日接獲多起陳情，將請消保官啟動爭議調解。

李坤城指出，按照道交條例規定，微型電動二輪車必須經過檢驗合格才能上路，市面上販售的寵物電動車若沒經過檢驗，依照規定不能上路，一旦上路將使消費者及其寵物陷入風險。他認為，不論是透過修法或提出指引，交通部應儘速納管此類新型微型電動二輪車，才能讓業者有所依循，並保障消費者與寵物權益。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦表示，稽查過門市後確認寵物電動車屬於微型電動二輪車範疇，但確實未經審驗合格，加上其車輛把手、踏板可收折，評估後恐難拿到合格標章，車安中心後續將透過數位發展部要求業者下架網購，並持續稽查。

行政院消費者保護處副處長陳星宏表示，站在消費者立場，其實不知道業者是否送檢，地方縣市政府可依照消保法啟動行政調查，經確認侵害消費者權益後，地方政府就可要求業者停止販售、回收市面上產品。

陳星宏表示，政府應多加宣導，若業者無法提出微型電動車的檢驗證明，消費者應拒絕購買危險的道路工具，才能保護消費者。

交通部次長陳彥伯表示，如果車輛沒有掛牌或未經審驗，就會處罰或沒入車輛，由於微型電動二輪車的主管機關在地方政府，交通部希望由地方消保單位要求業者限期改善；另一方面，微型電動二輪車於民國111年才掛牌上路，消費者與各級機關可能還不熟悉法令，交通部會加強宣導。（編輯：翟思嘉）1141211