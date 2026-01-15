業者輸入逾期食品 「殭屍雞排」過期8年！ 仍在賣

食藥署正在進行查封，有7家業者因為違反相關規定，由轄區衛生局裁罰54萬元。（圖／東森新聞）





食藥署稽查230家輸入業者，多家業者被抓包申報不實等違規，其中最嚴重者為貯存逾期食品，甚至有過期8年的雞排還在賣。

稽查人員：「我錄影，你看一下哦，小心哦。」

食藥署正在進行稽查，同時對大量包裹貼上封條，因為它們全都有鬼。這邊查查、那邊貼貼，食藥署正在進行查封。台灣多數食品依賴進口，原料或是半成品流入市面廣大，衛福部食藥署聯合地方政府衛生局進行稽查。

14號公布，有7家業者因為違反相關規定，由轄區衛生局裁罰54萬元。其中1家業者，過程中發現5種類型的過期產品，總共重達925公斤，裡面的雞排已經過期8年，業者1口氣被罰了30萬。

廣告 廣告

食安問題頻頻浮上台面，民眾到底怎麼樣，才可以吃得安心。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

印尼「木薯餅」甜味劑超標 中國靈芝也出事！

冰淇淋裡拉出長塑膠片 顧客火鍋吃到飽變嚇一跳

媽媽注意！幼兒米餅「鎘超標」 最高逾7倍

