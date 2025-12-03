業者送驗鯛魚排稱未檢出禁藥 高市府：不同檢體
（中央社記者林巧璉高雄3日電）高雄市政府日前抽驗「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥，但供應商自行送驗後表示並未檢出。高雄市衛生局今天強調，業者自行外部送驗同批號原料樣品是「不同檢體」，若對檢驗結果有異議可依法申請複驗，但目前尚未接獲業者申請。
衛生局1日公布，10月間於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」產品，檢出「不得檢出」動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm；已要求回收並主動通知消費者。該產品來自雲林縣某合作社。
雲林口湖漁類生產合作社2日表示，已主動將同批次商品「鯛魚排（大）」原料留樣品送交SGS進行複驗，結果顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。此外也隨機抽樣同商品的不同批號送交公正單位SGS進行檢測，結果也是未檢測出「恩氟喹啉羧酸」。
高雄市衛生局今天透過文字訊息聲明，採檢與檢驗過程皆依法依程序嚴謹作業，業者自行外部送驗同批號原料樣品與此次衛生局檢驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」的台灣鯛魚排（大）為不同檢體。
衛生局表示，依「食品安全衛生管理法」第39條，若食品業者對檢驗結果有異議，可自收到通知日起15天內，向原抽驗機關申請複驗。衛生局依法將以3天內，用留存的原檢體完成複驗並通知申請單位檢驗結果。衛生局截至目前為止，未接到業者申請。
衛生局說明，經查該批違規產品共進貨24包，已全數售出，架上已無該批產品，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收並主動通知消費者。經查高雄市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。
衛生局提醒，購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。（編輯：黃名璽）1141203
其他人也在看
180人墾丁員旅…大啖「招牌河豚皮」爆9人中毒送醫？衛生局調查結果出爐
真相大白還公道！台南某公司一共180人南下墾丁員工旅遊，上個月15日中午在恆春某海鮮餐廳用餐，疑因為吃了「招牌河豚皮」，9名團員出現疑似食物中毒情形急送醫。當時業者表示，旅遊團每天吃吃喝喝這麼多地方，「不一定是我們這邊」。如今衛生局調查結果出爐，採集環境檢體與食餘檢體，未檢出病原菌，綜合研判，業者提供食品與病患疑似食品中毒之間，無證據顯示有因果關係，「中毒案不成立」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
珍奶噁見「整隻蟑螂」！顧客嘔吐反胃 日出茶太回應了
民眾在台北美麗華百貨美食街購買的日出茶太珍奶中，驚見一整隻蟑螂，嚇得反胃嘔吐多次！消費者質疑原料可能全面受到污染，日出茶太宣布全台分店將陸續暫停營業一天，進行深度清潔。台北市衛生局已派員稽查，若複查未通過，業者最高可能面臨2億元罰款。這起事件再次敲響食品安全警鐘，提醒業者必須嚴格把關食材衛生，以保障消費者健康。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
全聯鯛魚排驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」 上游來源曝光
高雄市政府衛生局10月執行「114年食品抽驗計畫」時，於全聯福利中心路竹中正分公司抽驗到一批「台灣鯛魚排（大）」檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，殘留量為0.028p中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
流感「反彈警訊」響了！全台12中旬恐再爆流行 公費疫苗快打光
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 流感疫情再起，警訊出現了！疾管署今（2）日公布最新疫情預測，國內流感疫情連續八週下降之後，上週出現持平的「觸底」訊號，疾管署預估，未來二周之內流感疫情就有可能反彈、緩步上升，再現一波流行，12月中旬病例數就會相當明顯，並在農曆春節達到最高峰；而今年公費流感疫苗打氣超旺，不少醫院都已經打光光，全台只剩32萬劑，疾管署已...匯流新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
3度進急診！5歲女童染A流「壞死性腦病變」住加護病房2週葉克膜救不回
衛福部疾病管制署今（2）日公布上週新增24例流感併發重症，另增9例死亡，並出現本流感季以來最小個案。疾管署防疫醫師林詠青指出，個案為5歲女童，10月底出現腹痛便秘就醫，隔天發燒再次就醫確認A流陽性，返家後再有嘔吐、全身痙攣、意識改變，再度就醫確認流感併發腦炎與心肌炎收治加護病房，後續檢查心臟功能嚴重受損，雖使用強心劑、葉克膜，腦部檢查壞死性腦病變，住院2週後仍過世。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
日韓流感狂飆！K分支「燒進台灣」疾管署曝「疫情影響」急購15萬劑疫苗
近期日本流感疫情爆發，專家分析，與多數民眾對今年主要流行病毒株A型H3N2變異株「K分支」缺乏免疫力有關。對此，疾管署今（2）日表示，日本流感疫情就診人次「快速上升」，高於近四年同期，韓國疫情則高於近六年同期；日、韓跟台灣一樣，目前主要流行型別為H3N2的K分支，也符合國際流行的趨勢，建議民眾若有出遊計畫，最好先打流感疫苗。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
逆轉！恆春餐廳被疑食物中毒 屏東縣衛生局：未檢出病原菌
台南市某公司149人上月15日組團員工旅遊，到屏東縣恆春鎮某海鮮餐廳用餐後，有9人陸續上吐下瀉送醫，懷疑是食物中毒，屏東縣政府衛生局接獲醫院通報展開調查，檢驗結果大翻轉，檢體均未檢出病原菌，研判業者提供食品與病患疑似食品中毒間無證據顯示有因果關係，因此食品中毒不成立。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全聯販售之台灣鯛魚排檢出動物用藥不符案 衛生局說明追蹤結果
【記者 謝雅情／南投 報導】有關「全聯販售之台灣鯛魚排檢出動物用藥不符案」，係高雄市衛生局於114年10月間執台灣好報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
流感最小死亡！5歲童腹痛便秘變「心腦肺」全損傷 葉克膜救不回
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署今（2）日正式示警，國內12月中旬恐再爆一波流感疫情，而上週國內24例流感併發重症病例及9例死亡，其中出現本流感季最小死亡個案，為北部5歲女童，一開始是因為腹痛、便秘就醫，沒想到症狀快速惡化，二度就醫確診感染A型流感，不僅肺炎，還併發腦炎跟心肌炎，在加護病房搶救二週多仍不治。 疾管署最新監測資料，上周國內類流感...匯流新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
勒令全聯下架台灣鯛魚排 高市衛生局：業者有異議可申請複驗
[Newtalk新聞] 高雄市政府衛生局執行「114年食品抽驗計畫」抽驗市售水產品，其中10月抽驗「台灣鯛魚排(大)效期:2027年9月16日」產品，檢出動物用藥不符規定一案，衛生局今(3)日表示，採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」，本件台灣鯛魚排產品抽驗時為完整包裝，經檢驗結果檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，與「不得檢出」之規定不符，要求業者依法進行下架回收，落實保障民眾食品安全，以上與業者自行外部送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。 衛生局114年1-10月共抽驗112件市售水產品，其中10月於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品，檢出「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，11月27日派員至該分公司稽查。經查該批違規產品共進貨24包，已全數售出，架上已無該批產品，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收並主動通知消費者。經查本市各分店共進貨4,488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。 衛生局提醒購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
七旬翁被家人傳染流感！自行買成藥拖延治療 病情急轉插管搶命
【健康醫療網／記者陳靖安報導】72歲的葉大哥患有高血壓與肺阻塞等慢性疾病，近期旅遊時，身旁家人陸續出現類似感冒症狀，葉大哥本身也開始發燒、喉嚨痛並感到明顯倦怠等不適，卻自行服用成藥，未及時就醫。不料，返家後症狀迅速惡化，緊急送醫並因呼吸衰竭接受插管治療，檢驗確診為A型流感。亞東醫院內科部副主任暨胸腔內科王秉槐醫師提醒，流感對高齡或慢性病患者如同「助燃劑」，一旦出現疑似流感症狀，應盡早尋求醫療協助，不建議自行用藥，降低重症與住院風險。 流感治療若錯過48小時黃金治療期 可能引發嚴重肺炎 台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達說明，今年流感呈現H1N1與H3N2雙病毒共存，近期H3N2逐漸超越H1N1，傳染力強、變異快，容易在家庭與校園群聚。對高齡、慢性病及免疫功能不全者尤其危險，感染後病情可能迅速惡化。由於民眾常輕忽病情，錯過感染後首48小時黃金治療期，中壯年及慢性病患者在數日內就可能出現嚴重肺炎或呼吸衰竭。為此，也提醒民眾在發燒、喉嚨痛或鼻炎等輕症期就應積極就醫，避免病情惡化。 流感持續變異 避免「一人中標、全家感染」應謹慎預防 亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆醫師強調，隨著病毒株持續變異，加健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快打疫苗！全球流感活動度上升 本土增24例重症、9例死亡
疾管署今（2）日表示，流感近7日增24例流感併發重症病例，還有9例死亡，本流感季累計349例重症病例及53例死亡。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 發起對話
流感奪命！5歲女童A流併發「壞死性腦病變」 裝葉克膜也救不回
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導疾病管制署今（2）日發布最新疫情資訊，上週新增了24名流感併發重症患者以及9例死亡個案，其中包含本流感季至今最年輕...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
5歲童腹痛便秘！染A流「壞死性腦病變」亡
[NOWnews今日新聞]流感疫情升溫，疾管署今（2）日提醒，年末聚會活動多，可增加傳染疾病風險，提醒符合資格民眾盡快接種。而疾管署防疫醫師林詠青說明，有一名本流感季年紀最小的死亡個案，為5歲女童、出...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 發起對話
上週8.7萬人衝急診！流感單週釀9死 疾管署示警：重症死亡9成皆未打疫苗
[Newtalk新聞] 年末聚會頻繁恐推升疫病傳播，國內流感與新冠疫情仍具威脅。據統計，上週類流感就診逾8.7萬人次，單週新增9例流感死亡及1例新冠死亡。疾管署表示，疫苗接種後需2週產生保護力，目前重症與死亡個案多未接種本季流感疫苗，呼籲符合資格民眾把握時間儘速接種，以降低重症風險。 疾管署指出，截至12月1日，公費流感疫苗接種數約630萬人次，新冠疫苗則累計約148萬人次。第48週(11/23-11/29)類流感門急診就診計87,162人次，與前一週持平。然而，近7日新增24例流感併發重症及9例死亡。依實驗室監測資料，社區流行病毒以A型H3N2為主，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計349例重症及53例死亡，數據顯示，重症病例中65歲以上長者占64%，具慢性病史者占83%，且高達93%未接種本季流感疫苗。 疾管署說明，全球流感活動度呈現上升趨勢，主要流行型別亦為A型H3N2。鄰近國家如日本、韓國及中國疫情均升溫；西南歐、東歐、北非等地活動度亦增加，部分歐亞非國家流感陽性率甚至超過30%。至於新冠疫情，國內雖處低點波動，第48週門急診就診1,225人次，但持續有重症及死亡個案。自1新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
赴中國旅遊探親要小心 多地已進入流感高峰期
北京日報報導，根據監測，北京市流感已進入高峰期，流行株為A型H3N2，發病人群正逐步從中小學生向大學生、上班族蔓延。上海...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
流感增9死、24重症 5歲女童急性壞死性腦病變 葉克膜救不回
衛生福利部疾病管制署今天（2日）表示，國內流感就診人次與上周相當，且增9死、24重症。其中有本流感季最小死亡個案，北部5歲女童3度進急診，住院2周，心臟收縮功能嚴重受損，曾以葉克膜搶救，仍因急性壞死性腦病變死亡。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前 ・ 27
A流變種「K分支」來勢洶洶 晟德捐百萬流感疫苗助苗栗防疫
．民報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北市米其林餐廳疑爆食安 非食品中毒、恢復營業列管
（中央社記者楊淑閔台北2日電）11月上旬北市米其林餐廳發生顧客用餐後吐瀉事件，衛生局今天表示，就醫者及廚工肛門拭子採檢檢體、食餘檢驗皆陰性，所以非食品中毒確定案件，已可恢復營業，但受列管。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
日韓流感疫情上升！年末增傳播風險 疾管署籲提前接種疫苗
日韓流感疫情持續升溫，全球多國陽性率也呈現上升，國內上週就診數則為持平狀態。疾管署今（2）日提醒，因年末聚會活動多，可能增加疾病傳播風險，疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾儘速接台視新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話