業者送驗鯛魚排稱未檢出禁藥 高市府：不同檢體

（中央社記者林巧璉高雄3日電）高雄市政府日前抽驗「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥，但供應商自行送驗後表示並未檢出。高雄市衛生局今天強調，業者自行外部送驗同批號原料樣品是「不同檢體」，若對檢驗結果有異議可依法申請複驗，但目前尚未接獲業者申請。

衛生局1日公布，10月間於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」產品，檢出「不得檢出」動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm；已要求回收並主動通知消費者。該產品來自雲林縣某合作社。

雲林口湖漁類生產合作社2日表示，已主動將同批次商品「鯛魚排（大）」原料留樣品送交SGS進行複驗，結果顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。此外也隨機抽樣同商品的不同批號送交公正單位SGS進行檢測，結果也是未檢測出「恩氟喹啉羧酸」。

高雄市衛生局今天透過文字訊息聲明，採檢與檢驗過程皆依法依程序嚴謹作業，業者自行外部送驗同批號原料樣品與此次衛生局檢驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」的台灣鯛魚排（大）為不同檢體。

衛生局表示，依「食品安全衛生管理法」第39條，若食品業者對檢驗結果有異議，可自收到通知日起15天內，向原抽驗機關申請複驗。衛生局依法將以3天內，用留存的原檢體完成複驗並通知申請單位檢驗結果。衛生局截至目前為止，未接到業者申請。

衛生局說明，經查該批違規產品共進貨24包，已全數售出，架上已無該批產品，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收並主動通知消費者。經查高雄市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。

衛生局提醒，購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。（編輯：黃名璽）1141203