業者進口東南亞水泥！彭啓明：查驗證需比照台灣標準

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請環境部就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告，環境部長彭啓明會前接受媒體聯訪。（蔡佩珈攝）

環球水泥日前指出，今年11月起已不再向台泥採購，轉向印尼、日本及東南亞其他水泥廠進口原料，環境部長彭啓明今日對此表示，東南亞進口水泥碳足跡高，但其查驗證機制相當簡略，將要求達到與台灣一樣嚴格的標準，並鼓勵國內業者提升低碳水泥生產量，減少進口水泥。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請環境部就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告。

針對環球水泥表示今年11月起轉向印尼、日本及東南亞其他水泥廠進口原料，環境部長彭啓明會前表示，水泥業仍要符合低碳與循環精神，東南亞進口水泥碳足跡因為包含海運，碳排量較大，但其碳足跡與碳排量申報、查驗證機制相當簡略，環境部將針對其查驗證機構，要求做更確實的確認，達到與台灣一樣嚴格的標準。

他也提到，台灣的低碳水泥本身就含有一部分的再生粒料，有的占比甚至達到20％以上，未來將鼓勵國內業者提升低碳水泥生產量，以減少進口水泥量，確保台灣產業未來符合低碳永續的精神。

