業者鞏固明年訂單 電視面板需求增11月仍降價

（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技研究副總經理范博毓今天表示，因時序接近年底，面板廠除衝刺出貨，也需與客戶商定明年需求及訂單，因此在面板價格上的姿態較低，甚至採用專案價格方式鼓勵客戶拉貨，11月的電視面板價格仍是維持跌價。

集邦預估11月電視面板價格，32與43吋下跌1美元，50與55吋下跌2美元，65與75吋下跌3美元。

范博毓說明，第4季雖然是電視面板需求的傳統淡季，但部分品牌商仍積極衝刺年底目標，有些品牌則開始提前備貨，帶動第4季電視面板需求不減反增。面板廠在持續有訂單狀態下，也積極滿足客戶需求。

液晶顯示器面板部分，集邦指出，第4季液晶顯示器（Monitor）面板需求較疲軟，不過對面板廠而言，主流液晶顯示器面板持續處於虧損狀態，因此面板廠在價格上沒有太多讓步的空間，也不願意擴大生產，因此目前買賣雙方在價格的共識仍是以持穩為主。

觀察11月液晶顯示器面板價格，僅23.8吋不含背光模組面板因為需求明顯更弱，預估價格下跌0.2美元，其餘主流尺寸價格皆持平。

筆電面板部分，集邦說明，11月記憶體價格大幅飆升，暫時還沒影響到品牌商對面板的採購動能，第4季整體採購動能仍符合原先預期，但品牌商要求面板價格下跌的想法不變，面板廠也意識到除了原本檯面下的優惠，檯面上的價格也要開始調整。

11月筆電面板價格目前僅非高階廣視角面板持平，其餘高階廣視角主流尺寸規格將全面下跌0.1至0.2美元。（編輯：楊蘭軒）1141120