業者：瑞幸咖啡若登台 嚐鮮期後才是真正考驗
（中央社記者張淑伶上海26日電）兩岸資深咖啡行業人士周志銘表示，中國瑞幸咖啡要進軍台灣在業界已不是秘密。他認為，瑞幸最大優勢是飲品創新能力，但台灣消費者普遍屬於理性消費，嚐鮮期過後才是真正考驗。
瑞幸咖啡是中國最大連鎖咖啡品牌，2023年其銷售額首次超過星巴克在中國的銷售額。瑞幸12月將在台北開首店的消息，今天在台灣餐飲業掀起波瀾。
據了解，為了避免陸資入台會被否決，瑞幸找了在兩岸都有工廠的台商，用授權的方式，委由該公司在台營銷。喜神（安徽）食品有限公司總經理周志銘告訴中央社記者，至少在3個多月前就聽說這個消息。
生椰拿鐵、厚乳拿鐵、甚至與茅台聯名的醬香拿鐵等，這些瑞幸推出的咖啡口味都曾引起話題。經常喝咖啡的人，可能美式、手沖咖啡這些還是首選，但周志銘說，瑞幸最大的優勢是飲品創新能力很強，對於想要嚐鮮的消費者有吸引力；瑞幸在中國比較顯著的成就，就是把喝咖啡飲料的年齡層拉低，高中生也願意喝。
他說，對瑞幸的好奇以及嚐鮮心態，使其短期在台灣可能會引起風潮。但是長期來看，最大的不利因素可能是兩岸意識形態的影響。
喜神長期出口咖啡豆到台灣，隨著兩岸之間的矛盾加深，這兩年對台銷售不佳的情況加劇。有些飯店集團的採購人員或是老闆可能就會否決掉中國產品，以至於有些台灣進口商會明確表示：「能不能不要用大陸的（原料）」。
此外，單就咖啡本身來看，瑞幸體量很大，在中國有成本優勢，但在台灣並不盡然，其線上行銷和支付的銷售模式也未必適合台灣民眾。
在中國，瑞幸早期透過頻繁的補貼券等手法不斷促銷，但周志銘說，台灣的消費者「理性而刁鑽」，這種促銷的效果還有待驗證。
瑞幸在中國推出人民幣9.9元（約新台幣43元）的咖啡，曾引發一些連鎖咖啡業者廝殺，而台灣超商被認為是同價位的競爭者。
周志銘則表示，台灣的超商有強大的供應鏈，「不是台灣人很難了解消費者和幾大超商的共存依賴」，一個外來投資者很難動搖台灣超商體系。
近年瑞幸持續在海外擴張，周志銘認為，瑞幸進軍台灣首要是插旗，不管營收狀況如何，先「征服版圖」，如果反應不錯再持續開店，這可能是瑞幸經營者的盤算。
公開資料顯示，瑞幸咖啡全球門市總數達2萬9000家，其中海外門市包括新加坡、美國、馬來西亞等地共118家。但瑞幸在中國多數門市都是快取店，沒有提供座位，或只有少量座位。
有關瑞幸將進入台灣市場的消息，經濟部今天表示，目前沒有核准中國瑞幸咖啡來台投資，若是透過代理商方式引進品牌，屬於商業行為而非投資行為。經濟部將持續掌握後續動向，必要時啟動行政調查，如涉及中資或違反相關規範，會依法處置。（編輯：邱國強）1141126
