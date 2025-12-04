業配手遊被質疑！蹦闆認了「100多…」價碼百萬：捨不得拒絕

娛樂中心／周希雯報導

網紅「蹦闆」（呂育銓）從事精品代購起家，近年跨行轉戰當YouTuber，憑藉各類燒錢的超狂企劃脫穎而出，霸氣「炫富」形象深植人心；同時也積極跨足副業，事業版圖不斷擴張。不過，近日有網友看到他接的遊戲業配，發文質疑到底收了多少錢，沒想到不僅釣出本尊現身，蹦闆更公開加碼「100多（萬）」，坦言捨不得拒絕，震撼一票人。

近日有網友在Threads發出截圖，是蹦闆為某款手遊頁面的畫面，不過原PO似乎對這款手遊的評價不高，質疑「蹦闆你到底收了多少錢才願意幫這種遊戲業配？」更標記蹦闆的帳號。該文意外引發不少人討論，「雖然不是靠這個賺錢，零用錢誰不要」、「接這種業配比接那種垃圾博弈業配的好一千萬倍」、「真的有人會因為自己喜歡的網紅或藝人拍廣告就去玩嗎」。

原PO質疑蹦闆業配價碼，釣出本尊現身。（圖／翻攝Threads）

值得一提的是，該文釣出蹦闆現身解答，簡單1句「100多喔」瞬間震撼全場，原PO傻眼表示，「太多了吧，這遊戲哪來這麼多錢？」蹦闆則淡定回應，對他而言就是工作，「不知道欸，但我心態很正常，下載進去喜歡玩就玩不喜歡就刪掉」，自嘲「不然我拍的這麼尷尬了，要辣」。對於被稱讚太誠實，蹦闆也說「我捨不得拒絕」、「做人，要賺就不要怕人知道」、「當然，我要賺錢對吧」。

蹦闆坦言捨不得拒絕。（圖／翻攝Threads）

蹦闆坦言捨不得拒絕。（圖／翻攝Threads）

另有人指出，「這遊戲之前遇到別的遊戲認識的玩家有聊一下，上面都是大課長至少50萬台幣起跳在互相打來打去的，在裡面100萬才有玩遊戲的感覺」、「每個月沒有五萬以上養號，就弱到靠北」、「肯定很多的，我們這有一些客戶每個月在這款遊戲都是固定幾十萬低消」、「這遊戲有錢人是真的很多，不開玩笑，100對他們來說輕輕鬆鬆」、「隨便一隻還算上得了檯面的帳號，隨便也要160-180萬」。

