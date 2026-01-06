業餘馬拉松中國「最快女護士」辭職：輿論風暴下有哪些爭議
在中國大陸媒體中被稱為「最快女護士」的業餘跑者張水華，在贏得新年第一場賽事冠軍後一天，證實自己已從公立醫院護士的崗位上離職。
2026年元旦當天，數月來在中國網絡上爭議不斷的福建醫科大學附屬第一醫院護士張水華，在「東極撫遠新年馬拉松」賽事中獲得女子組第一名，並刷新了賽事紀錄。
1月2日，她在社交媒體平台上發佈影片，公開自己已辭職的消息。
「我辭去了陪伴多年的工作，特別感謝醫院的培養，領導的信任，還有同事們的包容與支持，」張水華在一段抖音短片中說，並表示這是她「認真思考了很久的決定」。
這似乎是一場始於去年8月底的爭議——關於一名優秀業餘跑者個人追求與醫務工作責任之間的輿論風暴——所迎來的一個不完美的「結局」。
「出圈」的業餘馬拉松冠軍
去年8月31日，本職為護士的張水華在哈爾濱馬拉松賽事上以驚人的2小時35分27秒完成比賽，由此被媒體稱為「中國最快護士」。
然而，令她登上頭條的不僅僅是這場看似「正能量」的勝利，還有她在黑龍江省省會獲勝後，在採訪中所說的話。
當時記者問她如何在忙碌的工作以外取得賽場佳績，張水華在鏡頭前淚流滿面地懇求她所在的醫院領導能理解她的追求——此前她的上級告訴她，跑步是業餘愛好，只有在她能與同事自行協調換班的情況下，才能參加比賽。
「我不需要領導給我特別的假期，」張水華在當時網上流傳的場邊訪問影片中說，「我只希望領導能夠支持我週末調休。」
這番言論令張水華迅速「出圈」，在中國網絡上引發僱主是否應該支持員工追求業餘愛好的激烈討論。
部分網友認為醫院對員工的愛好、特長可以給予適當支持，但也有人質疑一名公立醫院護士頻繁在週末調休參加跑步比賽，是否佔用了其他同事的週末休息安排，給醫院增加了壓力。
多家中國媒體引述網友評論稱，張水華在訪問中說的話是「告領導的狀，調同事的班，拿自己的獎」，批評她「情商太低」，「不懂感恩」。
另有評論稱：「我作為一名護士，這次真得站領導」，「有孩子的媽媽誰願意把自己的週末時間讓給別人？」
該訪問在網上流傳後不久，張水華的視頻號下，有自稱是與她同科室實習的護士在評論區留言稱：「因為她馬拉松成績亮眼，起初醫院、科室還是很配合的，有些賽程和工作衝突，時常有科室同事幫忙完成。」
此外，該人士還指，張水華不僅參賽，還包括定期接受採訪、拍攝和訓練等。
另有一名化名趙喬、同是馬拉松愛好者的醫護同行向中國媒體表示，醫護經常「三班倒」工作，排班特別困難，若排班工作日當天調休，就必須有另一名護士頂上。因此他表示：「據她發的視頻來看，她今年已多次參賽，這一定離不開單位同事、領導的支持。」
當時有中國網友通過張水華社交帳號上發佈的內容推算，她至少已參加過十場福建省以外進行的馬拉松比賽。
在哈爾濱馬拉松的爭議發生三天後，張水華的贊助商、中國運動品牌「361度」宣佈終止了與她的合約，並移除了張水華社交媒體帳號上所有與品牌相關內容。
據報這是由於大量網友湧入該品牌的直播評論區，要求品牌與這位運動員斷絕合作。
中國媒體引述一名匿名消息源稱，「361度」與張水華分手的決定是「雙方協商一致」。
有報導指，張水華曾在哈爾濱賽後發帖文稱：「對我而言，馬拉松並不是可有可無的『消遣娛樂』，而是實現人生價值的另一種可能，也是我個人奮鬥目標的一部分。」
她請求醫院領導考慮更合理排班的可能性，但據悉之後刪除了該帖文。
福建醫科大學附屬第一醫院當時曾回應指，醫院鼓勵員工在不影響工作的前提下追求個人愛好。
自我實現還是「精緻的利己主義」？
公開資料顯示，張水華生於1991年，從2017年開始涉足業餘長跑；從2018年開始參賽，成績出乎意料地，被朋友形容有天賦。
之後的五年間，她參加過近20次各項業餘馬拉松，不斷刷新個人最佳成績。
在2023年《女子跑步》網站的一篇報導中，張水華曾表示，連醫院的領導都會鼓勵她寫一些文章，向同事宣傳跑步健身的好處。
但是在哈爾濱賽事的爭議訪問後，張水華持續遭到網暴。
有評論稱，張水華的高光時刻「或許正建立在同事的『加班負擔』之上」，是一種「精緻利己」的行為。
有網民質疑她在哈爾濱比賽後獲得8萬美元（稅後超過40萬人民幣）獎金，但是《新京報》指，張水華雖然贏得國內冠軍，但是總排名列第9，並沒有獲得獎金。
王岢在接受該報訪問時表示，張水華在馬拉松比賽中獲得的贊助費用，並不足以支撐日常生活，並指若達不到全國頂尖水平，馬拉松本身很難成為一項養活自己的職業。
該報引述張水華的丈夫王岢指，網民的評論聲音從該訪問視頻剛發佈初期的正反參半，到隨後幾乎一邊倒地聲討張水華。
她一度在9月下旬發佈道歉聲明，輿論由此平息了一段時間。
然而在12月10日，一則被指是由福建醫科大學附屬第一醫院發出的通報傳到網上，指張水華因「違規兼職取酬、以虛假理由獲取調休」而受到處分，再次將事件引向網絡輿論的中心。
網民將此視為張水華「不務正業」的證據，「乾脆辭職，全職跑馬吧」的評論被反復提及。
同時，有報導指，張水華在10-12月期間仍然在7個週末裡參加了四項馬拉松賽事，並贏得獎金超過20萬人民幣獎金——BBC無法獨立核實這一數字。
在這些比賽中，她的成績依然很好，至少兩次刷新個人最佳成績，贏得全馬組女子冠軍。在11月的中國馬拉松精英排名賽中，她又以打破賽會紀錄、2小時30分38秒的成績奪冠，成績超過中國國家體育總局在2024年更新的國際級運動健將標準。
據傳媒報導，張水華當時特意感謝了醫院領導的支持。
但這並沒有讓她避免醫院隨後的通報處分，和網絡負面輿論的再試升溫。
據稱令她直接受處分的是去年11月的宜昌馬拉松比賽，但這背後有另一個故事：2020年3月，張水華原定要參加宜昌馬拉松，但賽事因新冠疫情中止，隨後她主動報名成為宜昌抗疫首批支援隊的一員，當時她曾向媒體表示，疫情後會再參加宜昌馬拉松。
王岢告訴《新京報》，張水華很清楚孰輕孰重。「如果真到了在工作和跑步之間選擇其一的地步，她將毫不猶豫選擇工作，」他說。
圍繞「加班文化」的爭議共情
一名業餘跑者從「最快白衣天使」的正面形象迅速走入失控的網絡風暴，在大眾馬拉松文化尚不算非常蓬勃的中國，仍有些不尋常。
《人民日報》等中國官媒網站也發表文章參與點評，央視名嘴白岩松也點評說張水華「只是一個熱愛跑步的普通人」。
有評論指，這是由於張水華在爭議訪問中所提及的問題，讓公眾的代入感非常強。
「調休」、「換班」等字眼一提出，「上過班的人就很容易代入其中，從而產生自己的立場，事件的相關性就提高了，」《解放日報》的一篇評論文章這樣說道，並指任何一個普通人的發言，都很難經得起這樣的審視和放大。
現今中國年輕一代和網絡輿論當中，反對加班、追求「躺平」的文化相當盛行，甚至在張水華事件引發討論初期，《第一財經》還發表過「『加班文化』可以休矣」的評論。
然而在張水華身上，網民的攻擊在一些輿論看來，卻又指向了另一維度。
一些評論聲稱，自己不是鼓勵加班，而是反對「因私調休」，並指醫護工作的特殊性，令張水華的事件應該被排隊在「加班文化」的討論之外。
目前，中國醫護人員的工作負荷很高，且面臨嚴重的護士短缺。截至2024年底，全中國註冊護士總數為585萬人，每千人僅有4.16名護士，不足經濟合作發展組織（OECD）成員國平均每千人9.2名護士水平的一半。
《羊城晚報》在去年發表調查報告指，全國超40%醫護人員每天工作超過10小時，超6成醫護人員感覺壓力很大。
有媒體評論指，批評者並非推崇加班，而是將不得不加班的怨氣投射到「因私調休」的張水華身上。
即使如趙喬等愛好馬拉松的醫護人員認為，張水華參賽受壓的感受應當被理解，仍然難以抵擋這樣的輿論。
《解放日報》評論指，這件事最後「沒有真正的贏家」。
張水華在12月曾因上班退出一項馬拉松賽事，但是在宣佈辭職前一天，她又再次以冠軍的成績完成比賽。
她在證實離職的視頻中表示，自己已放下包袱，對醫院工作不捨，不知道會不會再當護士。
其他人也在看
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 77
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 99
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 20 小時前 ・ 11
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 226
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 78
曲棍球全國聯賽暴力衝突！前國手揮拳攻擊國中生腦部 北市溜冰協會公告懲處：終身不提供服務
台北市溜冰協會舉辦的第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，近日爆出暴力衝突事件，引發社會高度關注。一名成年男子選手在冠軍戰中對國中生出手攻擊，台北市溜冰協會已針對該名成年男子選手處以「終身不提供服務」，而該隊處以禁賽一屆。TSNA ・ 2 小時前 ・ 21
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 8
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 11
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
「最強通訊行」傑昇通信全台150店！台灣每10支手機就有1支跟它買【Yahoo財經大人物】
每10個台灣人就有1人在傑昇通信買手機！從40年前三重一間小店，做到全台150家門市的全台第一大通訊通路，成為三大電信也不可忽視的「最強通訊行」。傑昇通信總經理張庭維接受《Yahoo財經大人物》專訪，暢談背後成功之道就在「挑戰手機市場最低價」9個大字，他認為招式不在多、有效就好，笑著說就是要「簡單重複直到他吐」，更直呼「想到傑昇就想到便宜，那我就成功了！」但一支愛瘋只賺100元如何生存？Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 2
投資人嗨翻！00830暴力配息「1張9000元」 專家示警高息陷阱：要注意
近期多檔ETF陸續公布配息，繼元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）公布配息分別為1元及0.866元後，國泰費城半導體（00830）也公告今年將配發高達9元現金股利，相當於一張股票配9000元，如此誇張的配息金額，引發不少股民、投資人熱議。不過就在眾多投資人沉浸在暴力配息的愉悅中，財經專家、不敗教主陳重銘則在臉書發文示警高息陷阱，直言已出現明顯溢價......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 8
愛情無關年齡／獨家！董座牽線獲爸媽認可 林俊傑新戀情推手起底
金曲歌王林俊傑認愛中國大陸籍的網紅女友七七後，女方的身分背景持續被起底；本刊掌握兩人相處細節，原來林俊傑是經由台灣直播平台的董事長牽線、認識七七後，進展快速。據悉，兩人已經熱戀1年半，連林俊傑的爸媽都認可，有望朝著結婚的方向前進。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 7
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 91
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 125
分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，人生風暴顯然不只一樁。本刊再接獲消息，其實她早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」讓人不勝唏噓。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 13
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 769
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 41
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 4
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方
2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 361
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 ＋ 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 4