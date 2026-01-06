業餘馬拉松中國「最快女護士」辭職：輿論風暴下有哪些爭議

張水華在抖音帳號上證實已辭職 [Douyin]

在中國大陸媒體中被稱為「最快女護士」的業餘跑者張水華，在贏得新年第一場賽事冠軍後一天，證實自己已從公立醫院護士的崗位上離職。

2026年元旦當天，數月來在中國網絡上爭議不斷的福建醫科大學附屬第一醫院護士張水華，在「東極撫遠新年馬拉松」賽事中獲得女子組第一名，並刷新了賽事紀錄。

1月2日，她在社交媒體平台上發佈影片，公開自己已辭職的消息。

「我辭去了陪伴多年的工作，特別感謝醫院的培養，領導的信任，還有同事們的包容與支持，」張水華在一段抖音短片中說，並表示這是她「認真思考了很久的決定」。

廣告 廣告

這似乎是一場始於去年8月底的爭議——關於一名優秀業餘跑者個人追求與醫務工作責任之間的輿論風暴——所迎來的一個不完美的「結局」。

「出圈」的業餘馬拉松冠軍

去年8月31日，本職為護士的張水華在哈爾濱馬拉松賽事上以驚人的2小時35分27秒完成比賽，由此被媒體稱為「中國最快護士」。

然而，令她登上頭條的不僅僅是這場看似「正能量」的勝利，還有她在黑龍江省省會獲勝後，在採訪中所說的話。

當時記者問她如何在忙碌的工作以外取得賽場佳績，張水華在鏡頭前淚流滿面地懇求她所在的醫院領導能理解她的追求——此前她的上級告訴她，跑步是業餘愛好，只有在她能與同事自行協調換班的情況下，才能參加比賽。

「我不需要領導給我特別的假期，」張水華在當時網上流傳的場邊訪問影片中說，「我只希望領導能夠支持我週末調休。」

這番言論令張水華迅速「出圈」，在中國網絡上引發僱主是否應該支持員工追求業餘愛好的激烈討論。

部分網友認為醫院對員工的愛好、特長可以給予適當支持，但也有人質疑一名公立醫院護士頻繁在週末調休參加跑步比賽，是否佔用了其他同事的週末休息安排，給醫院增加了壓力。

多家中國媒體引述網友評論稱，張水華在訪問中說的話是「告領導的狀，調同事的班，拿自己的獎」，批評她「情商太低」，「不懂感恩」。

另有評論稱：「我作為一名護士，這次真得站領導」，「有孩子的媽媽誰願意把自己的週末時間讓給別人？」

張水華是一名成績出眾的業餘馬拉松跑者 [Weibo]

該訪問在網上流傳後不久，張水華的視頻號下，有自稱是與她同科室實習的護士在評論區留言稱：「因為她馬拉松成績亮眼，起初醫院、科室還是很配合的，有些賽程和工作衝突，時常有科室同事幫忙完成。」

此外，該人士還指，張水華不僅參賽，還包括定期接受採訪、拍攝和訓練等。

另有一名化名趙喬、同是馬拉松愛好者的醫護同行向中國媒體表示，醫護經常「三班倒」工作，排班特別困難，若排班工作日當天調休，就必須有另一名護士頂上。因此他表示：「據她發的視頻來看，她今年已多次參賽，這一定離不開單位同事、領導的支持。」

當時有中國網友通過張水華社交帳號上發佈的內容推算，她至少已參加過十場福建省以外進行的馬拉松比賽。

在哈爾濱馬拉松的爭議發生三天後，張水華的贊助商、中國運動品牌「361度」宣佈終止了與她的合約，並移除了張水華社交媒體帳號上所有與品牌相關內容。

據報這是由於大量網友湧入該品牌的直播評論區，要求品牌與這位運動員斷絕合作。

中國媒體引述一名匿名消息源稱，「361度」與張水華分手的決定是「雙方協商一致」。

有報導指，張水華曾在哈爾濱賽後發帖文稱：「對我而言，馬拉松並不是可有可無的『消遣娛樂』，而是實現人生價值的另一種可能，也是我個人奮鬥目標的一部分。」

她請求醫院領導考慮更合理排班的可能性，但據悉之後刪除了該帖文。

福建醫科大學附屬第一醫院當時曾回應指，醫院鼓勵員工在不影響工作的前提下追求個人愛好。

自我實現還是「精緻的利己主義」？

公開資料顯示，張水華生於1991年，從2017年開始涉足業餘長跑；從2018年開始參賽，成績出乎意料地，被朋友形容有天賦。

之後的五年間，她參加過近20次各項業餘馬拉松，不斷刷新個人最佳成績。

在2023年《女子跑步》網站的一篇報導中，張水華曾表示，連醫院的領導都會鼓勵她寫一些文章，向同事宣傳跑步健身的好處。

但是在哈爾濱賽事的爭議訪問後，張水華持續遭到網暴。

有評論稱，張水華的高光時刻「或許正建立在同事的『加班負擔』之上」，是一種「精緻利己」的行為。

有網民質疑她在哈爾濱比賽後獲得8萬美元（稅後超過40萬人民幣）獎金，但是《新京報》指，張水華雖然贏得國內冠軍，但是總排名列第9，並沒有獲得獎金。

王岢在接受該報訪問時表示，張水華在馬拉松比賽中獲得的贊助費用，並不足以支撐日常生活，並指若達不到全國頂尖水平，馬拉松本身很難成為一項養活自己的職業。

該報引述張水華的丈夫王岢指，網民的評論聲音從該訪問視頻剛發佈初期的正反參半，到隨後幾乎一邊倒地聲討張水華。

她一度在9月下旬發佈道歉聲明，輿論由此平息了一段時間。

然而在12月10日，一則被指是由福建醫科大學附屬第一醫院發出的通報傳到網上，指張水華因「違規兼職取酬、以虛假理由獲取調休」而受到處分，再次將事件引向網絡輿論的中心。

網民將此視為張水華「不務正業」的證據，「乾脆辭職，全職跑馬吧」的評論被反復提及。

同時，有報導指，張水華在10-12月期間仍然在7個週末裡參加了四項馬拉松賽事，並贏得獎金超過20萬人民幣獎金——BBC無法獨立核實這一數字。

在這些比賽中，她的成績依然很好，至少兩次刷新個人最佳成績，贏得全馬組女子冠軍。在11月的中國馬拉松精英排名賽中，她又以打破賽會紀錄、2小時30分38秒的成績奪冠，成績超過中國國家體育總局在2024年更新的國際級運動健將標準。

據傳媒報導，張水華當時特意感謝了醫院領導的支持。

但這並沒有讓她避免醫院隨後的通報處分，和網絡負面輿論的再試升溫。

據稱令她直接受處分的是去年11月的宜昌馬拉松比賽，但這背後有另一個故事：2020年3月，張水華原定要參加宜昌馬拉松，但賽事因新冠疫情中止，隨後她主動報名成為宜昌抗疫首批支援隊的一員，當時她曾向媒體表示，疫情後會再參加宜昌馬拉松。

王岢告訴《新京報》，張水華很清楚孰輕孰重。「如果真到了在工作和跑步之間選擇其一的地步，她將毫不猶豫選擇工作，」他說。

醫院的處分決定再次令事件成為熱點 [FYYY]

圍繞「加班文化」的爭議共情

一名業餘跑者從「最快白衣天使」的正面形象迅速走入失控的網絡風暴，在大眾馬拉松文化尚不算非常蓬勃的中國，仍有些不尋常。

《人民日報》等中國官媒網站也發表文章參與點評，央視名嘴白岩松也點評說張水華「只是一個熱愛跑步的普通人」。

有評論指，這是由於張水華在爭議訪問中所提及的問題，讓公眾的代入感非常強。

「調休」、「換班」等字眼一提出，「上過班的人就很容易代入其中，從而產生自己的立場，事件的相關性就提高了，」《解放日報》的一篇評論文章這樣說道，並指任何一個普通人的發言，都很難經得起這樣的審視和放大。

現今中國年輕一代和網絡輿論當中，反對加班、追求「躺平」的文化相當盛行，甚至在張水華事件引發討論初期，《第一財經》還發表過「『加班文化』可以休矣」的評論。

然而在張水華身上，網民的攻擊在一些輿論看來，卻又指向了另一維度。

一些評論聲稱，自己不是鼓勵加班，而是反對「因私調休」，並指醫護工作的特殊性，令張水華的事件應該被排隊在「加班文化」的討論之外。

目前，中國醫護人員的工作負荷很高，且面臨嚴重的護士短缺。截至2024年底，全中國註冊護士總數為585萬人，每千人僅有4.16名護士，不足經濟合作發展組織（OECD）成員國平均每千人9.2名護士水平的一半。

《羊城晚報》在去年發表調查報告指，全國超40%醫護人員每天工作超過10小時，超6成醫護人員感覺壓力很大。

有媒體評論指，批評者並非推崇加班，而是將不得不加班的怨氣投射到「因私調休」的張水華身上。

即使如趙喬等愛好馬拉松的醫護人員認為，張水華參賽受壓的感受應當被理解，仍然難以抵擋這樣的輿論。

《解放日報》評論指，這件事最後「沒有真正的贏家」。

張水華在12月曾因上班退出一項馬拉松賽事，但是在宣佈辭職前一天，她又再次以冠軍的成績完成比賽。

她在證實離職的視頻中表示，自己已放下包袱，對醫院工作不捨，不知道會不會再當護士。