極光大爆發！北歐、阿拉斯加、紐澳 全球追光地名單一次看懂

挪威的羅弗敦群島有著北半球最美峽灣，同時也是熱門的極光觀賞點。（圖片來源／visitlofoten）

你有屬於自己的「人生清單」嗎？有人一生一定要去埃及看金字塔，也有人夢想親臨墨西哥亡靈節；有人看到雪梨歌劇院的本尊當場感動落淚。而在眾多願望中，這一兩年詢問度最高、永遠榜上有名的，就是「極光」。

極光之所以被許多人視為此生必看的奇景，不只是因為罕見，更因為它像是一場專屬天空的魔法秀。隨著太陽進入強烈活動週期，極光大爆發頻率在近年明顯上升，也讓全球掀起一股「追極光」風潮。

極光成旅人心中最夢幻的「天空魔法秀」

科學上，極光其實是「太陽風」造成的。太陽不斷向宇宙噴射帶電粒子，當這些粒子靠近地球並被磁場引導至南北極，撞擊氧氣與氮氣分子時，就會產生宛如煙火般的光芒。更迷人的是，極光從不固定形狀——它可能像綠色紗幕飄動、像絲帶般旋轉，也可能突然一口氣照亮整片天空。每一瞬間都無法複製，也因此每一位見證者都會被它深深震撼。

然而，要看到極光並不容易，必須靠「運氣＋天氣＋時機」三者合一。除了需要極光活動強度（KP 值）足夠高、天氣晴朗之外，還得避開城市光害，讓不少旅人像解任務般奔向山區、湖畔，只為捕捉那一抹天邊跳動的綠光。

提到追極光，北歐始終是世界旅人心中最經典的起點。挪威的特羅姆瑟因交通便利、活動豐富，被視為許多人的「極光入門城市」。白天可搭船巡航峽灣、感受北國風情；夜晚則抬頭尋找極光的蹤影，甚至有旅人形容「吃早餐吃到一半就看到極光」。

往西走，挪威羅弗敦群島則是攝影師與自然愛好者的私藏天堂。峽灣、大海與漁村交織的景色如畫般寧靜，只要天氣放晴，極光亮度與震撼度幾乎是雙倍。羅弗敦也因被譽為北極圈內最美峽灣群島，更讓它成為旅人心中難以忘懷的極光目的地。

從北歐到北美，每一站都震撼人心

冰島則是另一種截然不同的追光體驗。身為全球唯一「全境皆可觀賞極光」的國家，只要離開城市，就有機會在黑沙灘、火山、溫泉、瀑布等多變地貌下欣賞極光。然而冰島天氣多變，一天宛如四季交替，旅人間甚至流行一句追光心法：「看不到正常、看到賺到、看到爆發就是祖先保佑。」

芬蘭則以夢幻的「玻璃屋」聞名，透明屋頂讓旅人躺在床上就能欣賞極光，尤其適合親子、情侶或家庭旅行。搭配聖誕老人村、哈士奇雪橇等體驗，更讓追光旅行多了一份童話感。

視線轉向北美，阿拉斯加費爾班克斯被譽為極光橢圓帶的中心，泡溫泉賞極光是旅人最愛的體驗。零下二十度的寒冬中，旅客浸泡暖湯、仰望天空中突然出現的綠光，震撼感十足。

加拿大的黃刀鎮則以 90～95% 的「極光成功率」稱霸全球，一直被視為最可靠的追光地點。另一座更具野性風貌的邱吉爾鎮，不僅是北極熊的重要棲地，極光跳動感更為強烈，非常適合想體驗原始自然的旅人。

而在北半球被忽略的追光秘密景點中，俄羅斯摩爾曼斯克絕對榜上有名。作為歐洲最大的北極圈城市，它擁有相對少雲的天空與開闊視野，許多歐洲攝影師都將它視為「極光私房點」。

南極光同樣驚艷 紐西蘭、塔斯馬尼亞成粉紫光牆夢幻熱點

不少人以為極光只在北極圈看得到，但南半球同樣擁有浪漫的「Southern Lights／南極光」。只是地點較少，主要集中在紐西蘭南島及澳洲塔斯馬尼亞。

紐西蘭南島的但尼丁、皇后鎮、奧馬魯與庫克山等地區，只要太陽風強烈並遇上好天氣，就可能看到粉色、紫色或淡綠色的光芒在天邊閃動。與北極光濃烈飽和的綠色相比，南極光更夢幻柔和，有時甚至會形成一整片粉紫色「光牆」，一旦出現便令人永生難忘。

塔斯馬尼亞則因天空乾淨、光害極低，成為澳洲觀賞南極光的最佳地點。去年因太陽活動高峰，甚至出現「超級大爆發」，不只塔斯看得到，連墨爾本、阿德雷德都能清楚目睹極光，超乎所有人的想像。

旅人分享，他們半夜接到通知衝往城市邊緣，只見粉紫色光芒像火焰般跳動，宛如科幻電影場景般不可思議。那段時間，許多社群平台也被南極光照片與影片洗版，讓更多人把「南極光」加入人生清單。

極光之所以迷人，就是因為它「無法保證」，但也正因此更值得被遇見。全球旅人一致認為，看極光不是花錢就能實現，而是天時、地利和運氣交織出的奇蹟，也因為不可預測，才能在真正看到的那一刻深深感動。

當天空突然亮起綠光、開始像舞者般旋轉與跳動，那種震撼是任何照片都無法取代的。如果你也正夢想著有一天能追到極光，那麼，也許現在就該把它放進下一趟旅程。

