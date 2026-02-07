極冷空氣「雲街」來了 鄭明典：氣溫明顯降一波

今天（7日）寒流南下，各地氣溫明顯下降，且越晚越冷。前中央氣象局長鄭明典在社群貼出衛星雲圖，並表示從夜間影像仍可辨識「雲街」，代表極冷空氣的前緣，等雲街到達時，氣溫還會明顯再降一波。中央氣象署提醒，今晚局部地區將出現10度以下低溫；明天至下周一（8至9日）清晨是這波最冷的時段，西半部下探9度以下。

鄭明典今天一早在臉書貼出衛星雲圖，並發文表示，雖然是夜間的影像，但仍然可以辨識「雲街」，雲街代表極冷空氣的前緣，等雲街到達，氣溫還會明顯再降一波。

廣告 廣告

此外，鄭明典說明，雲圖中的紅色，代表液態水含量高的低雲或霧，白灰色則是冰晶為主的中高雲。

中央氣象署表示，今中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，高溫剩下15、16度，中南部20至23度；各地越晚越冷，晚上台南以北及宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能出現10度以下低溫。

明天至下周一清晨受寒流影響，各地非常寒冷。氣象署發布低溫特報，新竹以北、宜蘭、金門有持續10度或以下氣溫發生機率；苗栗、台中及花蓮有10度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。

更多中時新聞網報導

方宥心憶小胖老師 像暖心爸爸

卓揆拒副署眷改條例 在野轟濫權

金宣虎爆逃稅 遭廣告商切割