極凍來襲！強冷氣團探九度三特報齊發 專家：濕冷地獄

（記者許皓庭／綜合報導）氣象署今（21）日針對全台多地發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，清晨最低溫僅 9.1 度。這波冷空氣強度直逼寒流，最冷時刻落在今晚至週四清晨。新北、基隆、台北、桃園及新竹縣已列為「非常寒冷」的橙色燈號，預估持續出現 10 度以下低溫。氣象署提醒，民眾應加強保暖並留意大雨及強風特報之影響。

中央氣象署說明，這波強烈冷氣團的水氣量相當豐沛，導致北台灣全天感受濕冷。目前低溫警戒範圍已擴大，除了前述五縣市的橙色燈號外，苗栗、南投、雲林、嘉義縣及金門縣也發布了代表「寒冷」的黃色燈號，預估將出現 10 度以下低溫。受雲量與降雨影響，北部及宜蘭、金馬地區今日高溫僅 11 至 14 度，中南部雖然高溫稍高，但白晝亦不超過 20 度，入夜後各地均轉為寒冷型態。

圖／新北、基隆、台北、桃園及新竹縣已列為「非常寒冷」的橙色燈號，預估持續出現 10 度以下低溫。（翻攝 中央氣象署 網站）

除了低溫威脅，氣象署同步發布大雨特報，指出受東北風影響，今日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨機率。此外，全台共 13 縣市面臨強風侵擾，包含新北、桃園、苗栗、台南、屏東及離島等地區，平均風力可達 6 級以上或陣風 8 級以上。官方呼籲戶外工作者留意不堅固建物之墜落物，並適時關懷高齡族群與低溫敏感對象，避免長時間待在寒冷環境中。

氣象專家林得恩分析，最新模擬顯示 850 百帕零度線已觸及台灣陸地，導致雪線位置顯著下修。今日至週五清晨，北部與宜蘭地區 2000 公尺以上、中部及花蓮 3000 公尺以上高山，降雪機率與降雪量均較原先評估增加，路面亦有結冰與降霰可能。前往賞雪的民眾應備妥保暖裝備，並留意高山道路結冰導致的行車危險。

圖／氣象專家林得恩分析，最新模擬顯示 850 百帕零度線已觸及台灣陸地，導致雪線位置顯著下修。（翻攝 林老師氣象站 Facebook）

這波強烈冷氣團預計在週五後水氣才會稍減。雖然週六、週日冷氣團逐漸減弱，白天氣溫將略微回升，但受輻射冷卻影響，中部以北與宜蘭低溫仍維持在 10 至 14 度之間，早晚依舊偏冷。專家強調，冬季為流感等呼吸道疾病好發期，民眾應落實手部衛生，室內使用瓦斯熱水器或電暖器具時，務必確保環境通風以防一氧化碳中毒。下週一氣溫將進一步回暖，但下週二起新一波東北季風預計再度增強。

