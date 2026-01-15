極凍拉警報！下週強冷氣團挑戰寒流 首颱洛鞍恐今生成

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署表示，本週天氣呈現兩階段變化，週五起迎風面降雨增多。目前位於菲律賓東方海面的熱帶低壓，最快於今（15）日增強為今年首颱「洛鞍」，雖然對台無直接影響，但下週二（20日）起將迎來強烈冷氣團甚至寒流，預估中部以北低溫下探 11 度。由於伴隨「冷平流」效應，全台將面臨整日寒冷的劇烈變天。

氣象專家林得恩指出，下週二南下的強冷空氣與常見的輻射冷卻型態不同，主要特徵為顯著的「冷平流」。這意味著冷空氣透過水平風場持續輸送，導致氣溫隨時間穩定下降，而非僅在夜間降溫，將造成全天候的寒冷感。預計最冷時段將落在下週三至下週四清晨，強度具備挑戰寒流等級的潛力，冷空氣影響時間預估達 3 至 4 天以上。

針對熱帶系統動向，氣象預報員林定宜表示，該熱帶性低氣壓預計先朝菲律賓海面接近，隨後受北方冷空氣南下影響將轉向東北方移動，朝琉球南方前進並逐漸減弱。雖然首颱「洛鞍」不具直接威脅，但週五至週日受其外圍擾動與迎風面水氣增加影響，基隆北海岸、大台北山區與東半部的水氣將逐漸增多，並出現局部短暫陣雨。

根據觀測數據，今日全台最低溫出現在新竹關西，僅測得 8.2 度。今日白天各地天氣尚屬穩定，北部高溫約 23 至 25 度，中南部則可達 27 至 28 度。氣象局先前發布之濃霧特報已取消，目前能見度已恢復正常。由於下週冷空氣強度不弱且影響範圍廣，桃園以北及宜蘭地區降雨時間較長，建議民眾利用週末天氣相對平穩的空檔進行防寒準備。

氣象署強調，下週三受強烈冷氣團或寒流影響最顯著，整體涼冷感將持續至下週五。專家呼籲，此次「冷平流」帶來的全天候低溫對高齡族群與心血管疾病患者威脅較大，民眾應隨時更新最新氣象預警資訊，並落實長期禦寒工作。隨著冷空氣於下週六逐漸減弱，屆時氣溫才可望緩步回升。

