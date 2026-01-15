極凍拉警報！下週強冷氣團挑戰寒流 首颱洛鞍恐今生成
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署表示，本週天氣呈現兩階段變化，週五起迎風面降雨增多。目前位於菲律賓東方海面的熱帶低壓，最快於今（15）日增強為今年首颱「洛鞍」，雖然對台無直接影響，但下週二（20日）起將迎來強烈冷氣團甚至寒流，預估中部以北低溫下探 11 度。由於伴隨「冷平流」效應，全台將面臨整日寒冷的劇烈變天。
氣象專家林得恩指出，下週二南下的強冷空氣與常見的輻射冷卻型態不同，主要特徵為顯著的「冷平流」。這意味著冷空氣透過水平風場持續輸送，導致氣溫隨時間穩定下降，而非僅在夜間降溫，將造成全天候的寒冷感。預計最冷時段將落在下週三至下週四清晨，強度具備挑戰寒流等級的潛力，冷空氣影響時間預估達 3 至 4 天以上。
針對熱帶系統動向，氣象預報員林定宜表示，該熱帶性低氣壓預計先朝菲律賓海面接近，隨後受北方冷空氣南下影響將轉向東北方移動，朝琉球南方前進並逐漸減弱。雖然首颱「洛鞍」不具直接威脅，但週五至週日受其外圍擾動與迎風面水氣增加影響，基隆北海岸、大台北山區與東半部的水氣將逐漸增多，並出現局部短暫陣雨。
根據觀測數據，今日全台最低溫出現在新竹關西，僅測得 8.2 度。今日白天各地天氣尚屬穩定，北部高溫約 23 至 25 度，中南部則可達 27 至 28 度。氣象局先前發布之濃霧特報已取消，目前能見度已恢復正常。由於下週冷空氣強度不弱且影響範圍廣，桃園以北及宜蘭地區降雨時間較長，建議民眾利用週末天氣相對平穩的空檔進行防寒準備。
氣象署強調，下週三受強烈冷氣團或寒流影響最顯著，整體涼冷感將持續至下週五。專家呼籲，此次「冷平流」帶來的全天候低溫對高齡族群與心血管疾病患者威脅較大，民眾應隨時更新最新氣象預警資訊，並落實長期禦寒工作。隨著冷空氣於下週六逐漸減弱，屆時氣溫才可望緩步回升。
其他人也在看
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
今高溫飆28度！下週二探8度「連凍4天」挑戰寒流 專家示警：濕冷凍整天
受到輻射冷卻影響，早晚偏冷，氣象署今（15）晨持續發布低溫特報，提醒清晨至上午桃園至苗栗、嘉義、臺南、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。不過各地日夜溫差大，預測白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
今5.2度「白天高溫飆28度」！洛鞍颱風將生成 下波強烈冷氣團這天最凍
中央氣象署指出，今（14）日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至15度，局部空曠地區及近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度，應做好保暖的措施；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大；天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
凍完又濕！冷氣團探9度後「恐有颱風接力」 降雨熱區曝
留意乾冷溫差！今（13）日中央氣象署預報，冷氣團配合輻射冷卻影響天氣，明（14）日清晨西半部、宜蘭可能出現9至14度低溫，週四（15日）冷氣團雖減弱，但輻射冷卻影響仍在。另外，目前菲律賓外海有熱帶系統，預計最快週五（16日）增強為熱帶低壓或颱風，雖然侵台機率很低，但不排除帶來一些水氣，讓基隆北海岸、東半部、恆春半島出現雨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
1號颱風「洛鞍」生成機率90% 專家揭路徑、侵台機率！又濕又凍雨區曝
菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家吳德榮指出，週五、週六（16、17日）颱風「洛鞍」的機率高達90%，將是今年第1號颱風，路徑預估不影響台灣，但將為後續冷空氣帶來水氣，迎風面轉為濕冷天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
把握好天氣！下週冷氣團報到下探12度 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 大陸冷氣團明(14)天減弱，白天高溫回升，但清晨輻射冷卻影響，仍有10度以下低溫機率。氣象署指出，明天白天到16日冷氣團減弱，日夜溫差大，各地多雲到晴；週末受南方低壓影響，北部及東半部降雨機率增；下波冷氣團20日南下，北部會再度降溫至12度。 氣象署指出，冷氣團預計影響到明天清晨，北部、中部近山區仍有10度以下低溫機率；明天白天到16日冷氣團減弱，日夜溫差大，各地多雲到晴，僅東半部及恆春有零星雨；週末沒有明顯冷空氣南下，但南方有低壓靠近菲律賓，台灣東半部、基隆北海岸、大台北山區及恆春有局部短暫雨。 下週將會有另一波冷氣團南下。19日東北風增強，北部及宜蘭高溫18至20度；20日冷氣團南下，北部低溫已下探為12至13度，中南部也會逐漸降溫， 桃園以北及宜蘭又有局部短暫雨，花東及恆春為零星雨，其他地區多雲到晴。 另外，目前菲律賓附近的低壓中心還不明確，未來有持續發展空間，但即便形成熱帶性低氣壓或颱風也不會直接影響台灣，根據歷史資料統計，過去1至3月沒有侵台颱風。查看原文更多Newtalk新聞報導張景森批北宜高鐵沒效益成「史詩級錯誤」鐵道局：依法審慎推動、效益明確明起新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團中場休息！下波「強冷空氣南下」時間曝 專家：溫差大震盪
冷氣團的中場休息週！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示，這週全台都受到乾冷空氣控制，日夜溫差相當劇烈，天氣型態可維持至週末，「下星期預計將有新一波強烈冷空氣南下，目前看強度不輸上週的冷氣團」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
把握最後好天氣！強烈冷氣團來襲 1/21起「轉濕冷」
下一波強烈冷空氣即將在下周報到！天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，下周三至下周五將是冷空氣影響最明顯的時段，強度至少達大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，提醒民眾應提早預作好禦寒準備。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握好天氣！今起連3天「暖如春」 專家揭下波降溫時間
[Newtalk新聞] 最近終於擺脫連續低溫，各地天氣晴朗穩定。氣象專家吳德榮指出，16日之前都會是類似的天氣；但17至19日起東半部水氣將會增多轉濕冷；20日起會再有另一波強冷空氣南下將再度降溫。另外，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，16日成颱機率高達7成，不過實際對台影響仍需觀察。 氣象專家吳德榮指出，明日至16日各地大多晴朗穩定，天氣回暖；白天陽光下「暖如春」，但因「輻射冷卻」強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大；17至19日西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨，19日大台北亦轉有局部短暫雨的機率； 20至22日有另一波「強冷空氣」南下，但影響時間及強度，各國模式不同、且調整中，需持續觀察。 另外，根據最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、16日成颱的機率調高至70％，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東，並有逐漸減弱消散的現象。根據歷史資料，1月未曾有颱風侵台過，因此是否影響台灣，仍需持續觀察。查看原文更多Newtalk新聞報導8縣市低溫特報、新竹關西鎮7.3度! 北部宜蘭下探10度、西部溫差大1月還有颱風？下週「熱帶擾動」新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握本週回暖好天氣！下週又有冷空氣 專家曝「3特徵」：有升級至寒流的潛力
氣象署指出，今、明（14、15）2天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴。氣象專家林得恩指出，下週二起，新的一波強冷空氣又將南下，「有昇級至寒流的潛力」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
溫差大！西半部、宜蘭清晨探9度白天回暖 下週二冷空氣南下挑戰寒流等級
今（14）日受輻射冷卻效應影響，…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
外食族注意！餐盒、餐具藏荷爾蒙毒素 營養師教6招減塑法
塑膠製品充斥於現代生活中，從外帶餐盒到飲料杯皆隨處可見，營養師彭逸珊在臉書指出，問題核心並非塑膠本身，而是民眾經常「用錯材質、用錯方式」，長期累積下來恐對荷爾蒙與健康造成影響，特別是三餐仰賴外食、生活步調緊湊的族群更需留意。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
全球最活躍火山之一夏威夷幾勞亞火山噴發壯觀 熔岩衝460公尺高空
全球最活躍火山之一的美國夏威夷州幾勞亞火山近日噴發，燦爛的熔岩衝上460公尺以上的高空，煙霧與氣體形成的羽狀雲柱升至6000公尺高度，景象壯觀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 5
武陵農場涼亭結厚霜 陽光照射飄白煙如仙境
台中市 / 綜合報導 台中武陵農場清晨受到輻射冷卻影響，早上7點多氣溫只有零下1.2度，草地還有屋頂都結了厚厚冰霜，8點多太陽出來，陽光照射下，結霜的草地和涼亭屋頂開始冒白煙，搭配周圍大樹環繞，宛如仙境。太陽公公出來了，陽光灑下來，武陵農場這座望溪亭，竟然冒煙了，望溪亭是一座木頭涼亭，人字型的兩側斜屋頂，在陽光照射下狂噴白煙，白煙不斷往天空上竄，像極了冬天街邊的包子店，蒸好的蒸籠，不停噴出溫暖白煙，旁邊的草地，也是白煙繚繞一直往上飄，遠遠看，周圍樹木環繞加上白煙不斷冒出，涼亭加草地，宛如人間仙境。武陵農場副場長常方麒說：「武陵農場因為清晨低溫結霜，太陽出來以後，這些霜化為水氣。」武陵農場清晨因為輻射冷卻，早上7點氣溫是零下1.2度，超級冷，汽車的擋風玻璃都結了一層厚厚的冰霜，接著太陽慢慢升起，越過山頭，照射在農場上，這些冰霜開始融化蒸發。台中氣象站主任吳佳蓉說：「屋頂因為冷卻的話，它上面如果有結霜或是有水氣，太陽上升溫度提高之後，它就會有蒸發，或從霜昇華成水蒸氣的現象，就會產生白色的煙霧。」涼亭屋頂和草地也有結霜，被太陽光一照，冰霜化成水再變成水蒸氣，成了這幅夢幻美景，農場說，從8點多太陽一大就開始冒煙，持續到9點多，短暫的限時限量美景，讓人難忘。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
溫差大！新竹今晨僅５度「中南部恐飆28度」 颱風最快「這時候」生成
氣象署指出，今、明（14、15）2天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。另外，熱帶性低氣壓TD01在今天凌晨生成。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
天氣》寒流再度來襲！全台又濕又冷 連續影響4天
受大陸冷氣團、輻射冷卻影響，今天（14日）清晨西半部低溫只有9度，氣象署已針對全台16縣市發布低溫特報，白天太陽現身迅速回暖，到周末為止維持早晚偏冷、白天溫暖的乾爽天氣；氣象專家林得恩指出，下周二（20日）起有一波帶有水氣的強冷空氣南下，最新模擬顯示，其強度可能挑戰寒流，且至少會冷4天，民眾可把握這幾天的好天氣安排出遊。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今高溫破29度！下週冷氣團來襲轉濕冷 「最凍時間點」曝
各地今日氣溫範圍如下：北部：9至25度、中部：8至28度、南部：8至29度、東部：11至27度。根據最新模式模擬，週六及下週日（17、18日）西半部持續晴朗偏暖，東半部則因水氣增加，將出現局部短暫陣雨。下週一（19日）下午起，一波冷空氣南下，北部轉為陰雨天氣，氣溫也逐步下滑...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
一分鐘報天氣 / 週四 (01/15) 大陸冷氣團減弱，各地天氣晴朗，輻射冷卻效應明顯，早晚氣溫低
明天天氣如何？ 今年第一個熱帶性低氣壓(TD-01)於週三(14日)凌晨在菲律賓東方海面形成，未來有繼續發展為今年第一號颱風的趨勢，如果形成颱風會叫做「洛鞍」，是由寮國所提供的名字，是燕子的意思，預估未來將如先前預期在菲律賓東方海面逐漸轉向東北移動，不會靠近臺灣，外圍環流雲系則將在週末到下週一(17-19日)之間來到巴士海峽、臺灣東南方外海，跟臺灣陸地應該還有一段距離，對陸地上的天氣沒有明顯影響。1月份有颱風形成其實並不奇怪，西北太平洋全年都可能有颱風發生，颱風發生數最少的時期其實是2跟3月，而因為大氣環境條件的關係，1至3月過去從未有颱風對臺灣造成過威脅的紀錄。 週四(15日)臺灣受偏東風影響，預估高壓迴流型態的偏東風環境大約可以持續到週六(17日)左右，大陸北方蒙古、華北一帶雖然在未來2-3天內逐漸有新的冷高壓建立並且向東延伸，但是暫時還不會往南延伸影響到臺灣。偏東風加上環境整體較偏乾，中高層的槽脊波動位置也都比較偏北活動，因此一直到週六(17日)臺灣附近的天氣應該大致都是穩定的，預報上來看到了週五、週六(16-17日)東半部降雨的機會略為增多，不過應該還是比較局部性，西半部則持續會是以多雲到晴的天氣為主。一直到週六(17日)白天各地溫度逐漸上升，北部、東北部白天高溫可以到22-24度或以上，中部及花東地區高溫24-27度，南部高溫可能到26-28度或以上，但是夜晚清晨配合輻射冷卻作用，各地空曠地區仍將有較低的溫度出現，尤其是西半部空曠地區應該都還是有可能出現10度以下的低溫，日夜溫差普遍都很明顯，早出晚歸或是有心血管疾病的朋友要特別注意衣服的穿著搭配，家中有長輩、小朋友的話也要留意身體健康。 下一波冷空氣將從週日(18日)開始逐漸南下，目前的預報看起來週日到下週一(19日)仍只是冷空氣前緣部分，真正冷空氣較強應該要從下週二(20日)開始影響，並且一路持續到下週五(23日)，下週三到週五(21-23日)將是冷空氣影響最明顯的三天，要等到下週末(24-25日)冷空氣強度才會較為緩和，白天溫度回升，但是夜晚清晨仍有輻射冷卻低溫，整個冷空氣影響的時間看起來相當長，而且目前預報的冷空氣強度仍然較強，至少有大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級，未來數天的預報調整變化情況值得持續觀察。 天氣的部分也是要從週日(18日)開始隨著底層東北季風增強而有所變化，迎風面大臺北、宜蘭到花蓮一帶降雨會先開始增多，下週一、週二(19-20日)東北季風持續增強，迎風面地區降雨的範圍將會逐漸擴大到桃園、臺東及恆春半島等地，其他地方的雲量也將增多。下週三到週五(21-23日)隨著中高層槽線往南擺動帶來中層明顯的水氣，除了迎風面北部、東半部持續降雨外，中南部雲量偏多，也不排除有局部降雨的可能性，山區降雨會比較明顯，高山地區出現降雪的機會也比較高，整體天氣會偏向濕冷型態。要等到下週六、日(24-25日)較乾的空氣進來，各地天氣才會好轉，轉變成乾冷的型態。濕冷的型態會比乾冷型對於日常生活、身體健康的影響更大，如果接下來預報仍然持續不變的話，要提醒大家先預作準備。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 18 小時前 ・ 發表留言
新竹關西4.9度！今年首個熱帶低壓形成 降溫轉雨時間曝
今天清晨受輻射冷卻效應影響，最低溫在新竹關西4.9度，菲律賓東方海域也在清晨形成今年第一個熱帶性低氣壓，氣象署表示，雖有機會形成輕度颱風，但增強機會有限，周六、日其外圍水氣影響台灣，北部、東半部降雨稍增，下周一、二東北季風增強及下一波大陸冷氣團南下，北東轉濕涼。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言