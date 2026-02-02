極凍探十度！金門低溫特報強風狂襲 周五變天再凍台

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（2）日發布最新天氣預警，受大陸冷氣團影響，金門地區明晨恐下探 10 度以下極端低溫。雖然基隆北海岸大雨特報已於清晨解除，但全台 14 縣市仍受 8 級以上強陣風威脅。專家指出今晚至明晨為本波最冷時段，隨後雖然會有短暫的回溫空檔，但週五晚間將有另一波冷氣團接力南下，提醒民眾除注意防寒，也需補強戶外懸掛物的牢固性。

根據氣象署上午 10 時 36 分發布的低溫特報（黃色燈號），受冷氣團影響，金門縣局部地區在明日（3日）清晨至上午有 10 度以下氣溫發生的機率。雖然今日全台降雨趨於緩和，氣象署已於早晨 7 時 5 分解除大雨特報，但北部、東北部及東部天氣依然偏冷，其他地區早晚亦冷。預估今晚至明晨，中部以北低溫約 13 至 15 度，南部及花東則落在 15 至 17 度之間。

除了寒意逼人，氣象署也發布了「陸上強風特報」。受明顯偏強的東北風影響，新北市、桃園市、苗栗縣、臺南市及屏東縣等 14 縣市需警戒平均風 6 級以上或陣風 8 級以上的強風。戶外工作者與行車民眾應特別留意路樹或定置物吹落的風險。專家林得恩分析，這波冷空氣在今晚至明晨威力最強，隨後大陸冷氣團將於週二白天起減弱，各地氣溫才會緩步回升。

未來一週的天氣將呈現兩階段轉折。第一階段為週二至週五白天，氣溫稍微回升且環境轉趨穩定，僅東半部、大台北山區及恆春半島有局部零星降雨。然而第二階段將從週五晚間展開，另一波冷氣團將隨鋒面通過再度南下，北部及宜蘭地區將重回短暫雨的濕冷模式，影響範圍甚至擴及竹苗與花東。週日雖然水氣減少轉為乾冷，但寒冷體感預計將持續發威。

針對低溫特報區域，氣象署特別提醒民眾應落實保暖，並留意室內外溫差。在使用瓦斯熱水器或電暖器時，務必確保室內通風及用電安全，以防意外。此外，高齡者、弱勢族群及患有呼吸道或心血管疾病的民眾應隨時監測身體狀況。農漁產業也需同步強化寒害防護措施。民眾宜隨時關注官方發布的最新氣象特報，以應對本週冷熱更迭頻繁的氣候變化。

