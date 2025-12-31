極凍跨年夜！強烈冷氣團狂襲全台 北部低溫探10度

中央氣象署表示，今天跨年夜受東北季風影響，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，基隆北海岸已發布大雨特報，大台北山區雨勢較為明顯。各地氣溫偏涼，北部約15至20度，中南部12至30度，日夜溫差大。跨年夜北部及東半部雲量偏多，仍有局部短暫雨機率，參加戶外活動民眾建議攜帶雨具。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，歐洲、美國、德國三大模式對未來幾天溫度走向共識非常高，強烈冷氣團到來幾乎確定。元旦開始冷空氣陸續南下，北部、宜蘭逐漸轉為濕涼，跨年後再轉濕冷。週五強烈大陸冷氣團主力抵達，北部、宜蘭白天濕冷，入夜後逐漸轉陰冷，其他地區全面轉為乾冷，最低溫挑戰10至11度。

天氣風險公司分析師薛皓天指出，元旦東北季風強度增強為強烈大陸冷氣團，迎風面中北部及東部雲量仍多，迎接第一道曙光機會低。苗栗以北及宜蘭高溫約17至18度，中部及花蓮高溫約21至22度，南部及台東高溫約23至25度。週四深夜至週五清晨出現明顯低溫，預估北部空曠處、近山區及西半部有10至13度低溫。

週五持續受強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部維持陰時多雲局部短暫陣雨，各地高溫約在20度以下，中北部、東北部高溫僅14度左右。晚間各地氣溫更低，北部、西部空曠處局部有10度左右低溫，各地海拔200公尺以上地區都有0至8度機會。不排除2000公尺以上高山在週四至週五有零星降雪機會。

週六至下週日強烈大陸冷氣團持續影響，水氣漸減少，全台大致為晴到多雲天氣，但要留意日夜溫差非常大，深夜低溫持續下探10至11度。北部、東北部低溫11至14度，西半部地區10至13度。週日白天冷氣團開始減弱，各地天氣轉好，苗栗以北及東北部高溫約20度左右，台中以南高溫約20至24度。

下週一另一波冷空氣南下，強度大致為冷氣團等級，迎風面北部及東部將再轉為陰陣雨天氣。下週二起冷空氣強度明顯增強，預報有機會達寒流等級，可能持續影響至下週五。從預報來看，至1月中旬氣溫都偏低，長時間可達冷氣團等級，更有局部達寒流機會，民眾需做好防寒準備。

