極凍、光療、高壓氧！ 瑞士度假村推31萬療程 幫您「睡好覺」

全球興起「睡眠旅遊」熱潮，瑞士盧塞恩一個奢華度假勝村，就以改善睡眠品質為號召；從極凍、光療到高壓氧，全套能修復身體機能的高科技設備，號稱只要一萬美元，就能幫大家睡個好覺。

瑞士一處奢華度假勝地主打「睡眠旅遊」，推一系列療程調整客人睡眠品質。（圖／翻攝Chenot官網）

全球旅遊業近期興起「睡眠旅遊」熱潮，瑞士盧塞恩的奢華度假村成為這股風潮的代表，提供專為改善睡眠品質設計的高端服務。這座歷史悠久的度假勝地以其極凍、光療和高壓氧等高科技設備吸引全球旅客，承諾透過一系列科學療程調整生理時鐘、累積腺苷分子，幫助客人獲得優質睡眠體驗。這項奢華的睡眠療程價格不菊，一套完整服務需花費超過10000美元（約31萬台幣），但仍吸引許多追求睡眠品質改善的旅客前往。

廣告 廣告

這座被茂密綠野環繞的瑞士度假勝地自然環境優美，讓人一踏入就感到放鬆。CNN旅遊團隊受邀前往體驗這套睡眠療程，雖然CNN旅遊全球編輯必須在清晨5點半起床前往，但他表示一進入度假村就感到氣氛非常舒適，讓人放鬆不少。這座建於1875年的歷史建築曾接待過維多利亞女王和美國著名作家馬克吐溫等名人，現在則以排毒和調整生理時鐘為特色服務。

瑞士飯店營運暨科學總監Dr. George Gaitanos解釋，他們的療程透過提供身體與細胞不同濃度的氧氣來刺激細胞，提升整體身體狀態。Dr. George Gaitanos表示，這裡提供多種設施，包括聲學治療室、反重力科技以及各種光療設備。Dr. George Gaitanos強調，人需要在平靜的環境中醒來，而他們的療程主要目的是幫助身體累積「腺苷」分子，這是讓人能好好睡覺的關鍵。

療程後，客人回到精心設計的房間，從模擬晨光到播放鳥叫聲，每個細節都經過精心安排，營造最佳的睡眠與喚醒環境。CNN旅遊全球編輯在體驗了極凍、光照和氧氣調整等一系列療程後表示，他確信當晚能睡得不錯。這套號稱能提高腺苷濃度、提供好睡眠的療程是否有效，最終還是需要親身體驗才能得知。不過，在全球「睡眠旅遊」熱潮持續升溫的情況下，這類專注於改善睡眠品質的奢華度假體驗已成為新興的旅遊趨勢。

更多 TVBS 報導

台灣詐騙犯「遣送中國」！ 873人全辦了

陸女入境姿勢怪異、下體鼓起 海關一查「褲子內藏1公斤活蟲」

中俄戰機繞日本聯飛！疑對「台灣有事」再施壓 自衛隊緊急升空

20多歲男擁「大岩蛇」！褲子一脫診間臭爆 女友崩潰反胃

