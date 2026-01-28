極凍12度「鬼轉回暖」再濕冷 下一波更強「這天」報到！

生活中心／江姿儀報導



今（28日）受東北季風影響，北部及東北部天氣濕冷，其他地區早晚涼。據中央氣象署預報，明（29日）東北季風減弱，白天回溫，不過在輻射冷卻影響下，各地早晚偏涼，中南部日夜溫差大。對此，氣象專家林得恩指出，此波東北季風，最冷時段為今（28日）晚到明（29日）晨，預估低溫降至12度，「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」。





今晚極凍低溫探12度「鬼轉回暖」再濕冷！專家揭「變天時間」：下一波更強

未來天氣出爐，氣象專家林得恩示警「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」。（圖／翻攝自氣象署臉書、官網）



冷空氣快閃「今晚極凍」 低溫探12度又「鬼轉回暖」！

氣象專家林得恩在臉書「林老師氣象站」發文，表示「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」，今（28日）持續持續受東北季風影響，北部及東北部地區天氣偏冷，其它地區早晚降溫。林得恩進一步分析，最冷時段將落在今（28日）晚上到明（29日）清晨，預估中部以北、宜蘭及金門地區低溫介於12至15度之間，而南部、花東及澎湖地區低溫則為13至17度，馬祖最低溫下探10至11度。降雨部分，今（28日）華南雲雨帶逐漸遠離，水氣減少，西半部地區轉為零星短暫雨後多雲，而迎風面的花東地區仍為零星短暫陣雨。

今晚極凍低溫探12度「鬼轉回暖」再濕冷！專家揭「變天時間」：下一波更強

週六（31日）晚起下一波較強冷空氣南下，對台影響時間較長，極凍時間為週日（1日）到3日，挑戰大陸冷氣團等級。（圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書）







短暫回溫強冷空氣接力 專家曝「極凍時間」：挑戰大陸冷氣團！

至於未來天氣如何，林得恩指出，明（29日）和週五（30日）將短暫回暖，屆時降雨趨緩。不過短暫回溫後，下一波冷空氣就緊接而來，於週六（31日）晚起南下，對台影響時間較長，極凍時間為週日（1日）到3日，且強度較強，有機會挑戰大陸冷氣團等級，到時候迎風面的東北部又轉為濕冷天氣。





