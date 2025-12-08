「極化」讓台灣人歲末很鬱卒
[FTNN新聞網]文／鄭自隆（國立政治大學傳播學院退休教授）
台灣人，2025年你快樂嗎？12月會有各種調查陸續發表，《美麗島電子報》12月公布的例行國政民調算是頭一個，但數據顯示，台灣人對經濟狀況、政治人物與政黨評價，都是負向高於正向，台灣正往「極化」的方向走，「極化」不會帶來快樂，只會鬱卒，甚至憤怒。
●首長評價
賴清德總統信任度，正向評價42.3%、負向評價48.1%
賴清德總統執政滿意度，正向評價40.9%、負向評價53.3%
恭喜總統，對總統的信任度略高於對民進黨好感度，顯示賴清德是拉著民進黨前進，而不是搭黨的順風車；但對個人評價，民眾仍然負向評價大於正向評價，執政滿意度也是負向評價遠大於正向，差距高達12%；賴清德總統被鐵桿支持者膩稱為「威廉」，認為有為有守，堅持台灣價值；但在反對者的心目中卻成了「萊爾校長」，孤傲執著，一上台就將台灣帶到戰爭邊緣，一個賴清德，在極化的台灣人眼中有了截然不同的「人設」。
就職一年半以來，由於國會選輸人家，當然施政就不會是身之使臂，臂之使指，一切從從容容，這是去年520就職伊始就必須面對的現實，本就不應放任「大罷免」遍地烽火，讓正事停擺，加上美國川普的不確定性，關稅、要求提高軍購、勒索台積電，形同霸凌，而我們只能低聲呢喃「台美關係堅若磐石」，無法提出硬起脊樑的對應作為；對中關係，依舊緊張對立，看不到紓解現象，內外夾擊，賴總統民調雖然逐步爬升，但信任度與執政滿意度的負面評價仍然高於正面，也是可以理解的。
至於行政院長卓榮泰施政滿意度，正向評價39.5%、負向評價43.8%；行政院長正向評價和總統連動是正常現象，畢竟行政院長就是總統的執行長，至於負向評價比總統少了近10%，也是民眾的理性給分，政策決定者是總統，行政院長只是總統意志的執行者，若有不滿就會直接衝著總統而來；但這不是運作常規，正常的政府運作總統必須維持超然，以確保最後緊要關頭可以乾坤一槌，安定局面，而不是芝麻綠豆都是總統出面，親冒矢石。
●政黨評價
民進黨好感度，正向評價39.9%、負向評價49.9%
國民黨好感度，正向評價35.4%、負向評價49.3%
民眾黨好感度，正向評價30.7%、負向評價49.5%
這是分黨分題逐一提問，即「請問，整體來講，您對〇〇黨是有好感、或是覺得反感？」，所以和很多調查的三黨合併比較，做互斥的選擇不同，但或許更能客觀呈現各黨的潛在基本盤。
「大罷免」國民黨完勝，但政黨好感度國民黨並沒有也跟著完勝，顯示「大罷免、大槓龜」不是民眾滿意國民黨的國會表現，而是民眾討厭民進黨選輸翻桌，所以民進黨好感度正向評價39.9%，仍勝過國民黨與民眾黨，這也給兩黨警示，2026年縣市首長選舉，即使藍白合，依然沒有樂觀的本錢；而國民黨的國會運作與人事佈署，更要調整，讓民眾耳目一新，否則很難翻轉。
政黨評價的數據，也是「極化」台灣的證據，任何一黨都沒有通吃的本事，只能佔有1/3版圖，另有2/3的選民賭爛之外，還是賭爛。
●國內經濟狀況評價
所謂經濟狀況是包含物價、就業、經濟景氣等各方面的整體評估，正向評價僅有36.3%，負向評價卻高達57.9%。
執政黨看到這個數據應該覺得不解，明明主計總處景氣預測，2025全年經濟成長率高達7.37%，國人人均GDP可望達4萬美元，賴清德總統接受 《紐約時報》視訊專訪，還表示中國目前的經濟的確非常不好，「台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題」；總統豪語，台灣人就是不給面子，超過一半的民眾不滿意國內經濟狀況。
台灣是患了荷蘭病Dutch disease，70年代荷蘭因北海發現天然氣，引發的經濟獨沽一味，導致產業失衡，甚至空洞化；台灣也是，用半導體成長所帶來的數據，來炫耀經濟一片看好，沒錯在股票市場，部分股民的確分到好處，但絕大部分的台灣人仍在物價、房價、低薪、通膨中掙扎；這又是一個「極化」現象，台灣陷入資本主義的漩渦中，有錢者越有錢，窮者恆窮，很難翻身。
政治與經濟的「極化」都在撕裂台灣；政治極化，政治人物與電視媒體要負最大的責任，當權者的責任是「團結」國人，切勿執意站在天平的一端，看不到聽不到不同的聲音，甚至認為不同聲音別有居心，電視媒體也不應只求政治正確與收視率，政論節目一片黨同伐異的聲音；經濟極化，則是產業政策問題，不能只會開順風船，遇到有問題的產業，最「拿手」的作為就是發錢補貼，而不是從根救起，導致強弱產業仍在天平兩端，嚴重傾斜。
政治極化，迫使人民做出選擇；經濟極化，則讓大部分人民永遠站在弱勢一端，毫無選擇；難怪民調數據呈現台灣人憤世嫉俗的鬱卒，給了「滿江紅」的成績。
