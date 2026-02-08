「極品大隻馬」甜辣夜遊東京！穿搭火辣 自嘲：堅強的小腿人

短今整理出去年的東京旅遊美照寵粉。（圖／翻攝自 IG@sammie_923）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（胡馨儀），憑藉甜美娃娃臉與凹凸有致的火辣身材形成強烈反差，被粉絲封為「極品大隻馬」，一舉一動都備受關注。不只在球場應援，就連在社群平台分享日常生活，也能掀起粉絲討論。近日，短今翻出去年前往日本東京旅遊時的美照，再度讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

短今在社群網站曬出多張夜拍照片，只見她站在東京鐵塔前取景，橘黃色燈光映襯夜空，畫面氛圍浪漫，她當天的穿搭走的是甜辣混搭路線，上身選擇白色低胸綁帶短版上衣，胸前抓皺設計小巧卻性感，完美襯托出傲人上圍；下身則搭配深色短裙，裙擺隨步伐微微擺動，青春氣息滿滿，腳上穿著白色長襪搭配運動鞋，既拉長腿部比例，也增添一絲學院風的俏皮感，整體造型甜而不膩、辣得剛剛好。

髮型方面，短今將一頭及腰長直髮自然放下，髮絲柔順服貼，側邊以可愛髮飾點綴，增添少女感，簡單的淡妝搭配她招牌燦笑，在夜色中依舊相當吸睛，無論正面近拍或側身回眸，曲線與比例都相當有看頭。

短今也在貼文中幽默寫下旅遊心情：「去年在東京走到快崩潰 景點到景點間都用步行抵達，真是佩服我的意志力，我是堅強的小腿人」，展現親民又真實的一面。照片曝光後，湧入網友按讚與留言：「短今好漂亮，照片很好看」、「東京美，短今更美」、「太美了吧仙女下凡」、「辣翻東京」。

