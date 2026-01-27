極地冷空氣南侵 負北極震盪來了！會影響台灣天氣嗎？鄭明典解析

全球天氣正受到負北極震盪影響，冷空氣南侵帶來的寒流持續席捲美國各地，不少地區發布緊急狀態。前氣象局長鄭明典在臉書上發文分析，從北極上空看起來，北極冷空氣擴散的情形很不均勻，不是很對稱。

他強調，不過概念上仍然可以看到一個趨勢，就是「暖空氣入侵北極圈，北極冷空氣外流到中緯度」，這個特徵就是「負北極震盪」。

他解釋道，北極振盪是個「環形振盪」，就是內圈和外圈的振盪，內圈高、外圈低，是負北極振盪；內圈低、外圈高，是正北極振盪。但是因為受地形分布影響，現在的環形特徵有些變形。

鄭明典日前也曾發文提及負北極震盪的冷空氣是如何南侵。他指出，由於受到海陸分布的影響，冷空氣有一些比較容易外流的區域，其中一個就是北美洲，因此美國正在發生的強烈冬季風暴。

另一個冷空氣外流路徑是在歐洲，這部分變動範圍比較大。最後還有第三個冷空氣外流的路徑，那就是由西伯利亞南下。

他強調，北極振盪指數在中期天氣預報上有參考價值，但是單憑一個指數能表達的資訊還是有限，可以當作是注意北極冷空氣流向的一個客觀數據。