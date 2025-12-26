極地女探險家 人生狼狽與家人疏離 冰原成最後歸途

圖／海鵬提供

極地探險家展現出無畏生死的冒險精神，但他們的內心，真的是這樣嗎？法國電影《格陵蘭雪女》講述一名女性極地探險家，在長征多年後突然回家，但她已與社會格格不入，與家人關係疏離，人生顯得狼狽；這次歸來，她心中藏著一個不願說的秘密，在經過一連串打擊後，她再度回到格陵蘭冰原，遇到了北極原住民「因紐特人」，在體悟了他們順應自然法則的智慧後，女探險家毅然決定，踏上自己的終極旅程。

柯琳是一名極地探險家，曾獨自橫渡格陵蘭冰原，她總是不停地在極地遠征，很少與家人聯絡。某一天，柯琳突然出現在法國侏羅山上的家，弟弟還以為是竊賊入侵。

"格陵蘭雪女"對白：「妳回到這裡來做甚麼？我回來...寫點東西。」

女探險家回到煙火人間，顯得格格不入，只關心自己偉大的極地研究，與家人和所處環境疏離。

"格陵蘭雪女"對白：「我知道，我有稍微關注。是嗎？妳一個人探險，遠征極地，63天，沒有任何支援，妳從西向東橫越格陵蘭，也是獨自一人。」

柯琳才回到家，就收到極地研究單位的解職信，以行為失當為由開除了她；另外，柯琳的長年伴侶也一直不肯接她電話。柯琳一身狼狽地回到家鄉，這時又遇上了她的前男友。

"格陵蘭雪女"對白：「我現在在村裡當小學老師。那太好了，我會在這待一陣子，或許我們可以...可以...我可以去分享。分享？對，跟你學生談談我在做的事。這樣啊。」

前男友已經娶妻生子，與柯琳巧遇，他難掩避之唯恐不及的神色，甚至是慌張地逃離；但柯琳卻還是不識相地要到前男友的學校，跟小學生分享她的探險經歷。

"格陵蘭雪女"對白：「(熊)牠用兩條後腿站了起來，衝著我怒吼！我把胳臂伸向牠，像這樣...抓起短刀，使勁往牠身上刺，刷！先刺肚子。」

柯琳在極地荒原待太久， 習慣用最原始的方式回應世界，人類社會的人情世故和分寸節度，她已經失去了判斷力，對抗野生動物的血腥故事，嚇壞台下的小朋友。

"格陵蘭雪女"對白：「柯琳，別說了！牠偏偏不投降！停下來！拜託妳！為什麼？怎麼了？」

課堂上的鬧劇剛結束，柯琳竟然又赤裸地向前男友示愛，種種荒唐行徑，前男友終於忍不住說出真心話。

"格陵蘭雪女"對白：「我們不能再見面了，柯琳。我一直都不懂，你為什麼突然甩了我。我走那邊，我會離開妳，是因為妳讓我害怕。」

柯琳連遭打擊，行為更加脫序，最終進了警局，兩個兄弟幫忙收拾殘局。柯琳到底為什麼突然回家，是她一直無法說出口的秘密。姊弟三人回到兒時的山中小屋散心，弟弟的不滿也大爆發。

"格陵蘭雪女"對白：「結果，妳卻拋下我們...爸媽出狀況，都是我們在處理！妳現在回來了，卻滿嘴探險作家的鬼話！妳以為怎麼樣，面對現實吧！」

柯琳再次離開沒有歸屬感的家，回到格陵蘭，而且還差點死在冰雪中，幸好被格陵蘭原住民「因紐特人」搭救。其實她所有看似荒誕的行為，和每個欲言又止的時刻，都其來有自。NS(4-0832)柯琳與因紐特人相處，體悟了他們順應自然的智慧，於是她毅然地踏上自己的終極旅程。

"格陵蘭雪女"對白：「妳確定是時候了？我等不了了，我已經快撐不住了，最後一段路...妳必須靠自己完成，我們沒辦法一路陪妳。」

《格陵蘭雪女》由法國導演貝特貝德執導，他表示柯琳一角的原型，是參考了1850年代，美國和法國兩位女探險家的狂野性格和事蹟，電影揉合了喜劇和劇情片元素，由法國喜劇女王白蘭雪蓋汀（Blanche Gardin）詮釋，場景拉到格陵蘭白靄靄大地，深刻探討生存與死亡的意義。

