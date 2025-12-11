極地女神泡湯竟是林莎！零下22度「激薄黑紗」濕身全透視

娛樂中心／江姿儀報導



33歲女星林莎長相甜美、身材火辣，姣好外型被網友封為「台版三上悠亞」、「國民初戀」。她時常在個人社群分享日常，也不藏私發放福利，個人Instagram追蹤人數將近111萬。近期她前往阿拉斯加旅遊，曬出度假泳裝照，化身「極地女神」，瞬間擄獲大批粉絲的芳心。





林莎極地濕身泡湯「激薄黑紗」全透視 零下22度「布料太貼」畫面流出！

林莎與友人飛往阿拉斯加，體驗北極圈之旅，還幸運地看見了極光。（圖／翻攝自IG@superlisa821）

林莎極地濕身泡湯「激薄黑紗」全透視 零下22度「布料太貼」畫面流出！

林莎一改往日甜美清純風，換上黑色泳裝小露性感耍辣。（圖／翻攝自IG@superlisa821）

廣告 廣告

林莎與友人飛往阿拉斯加，體驗北極圈之旅，還幸運地看見了極光。近日她在IG分享泡湯泳裝照，辣暈無數網友。只見零下22度的露天溫泉中，白雪皚皚、薄霧朦朧，泉水在天光的映照下呈現出夢幻的湛藍光澤，熱氣氤氳宛如極地仙境。林莎身穿黑色露背連身泳裝，搭配薄透黑紗罩衫，露出白皙肌膚、修長美腿，好身材若隱若現。

林莎極地濕身泡湯「激薄黑紗」全透視 零下22度「布料太貼」畫面流出！

林莎化身「極地女神」，露出白皙肌膚、修長美腿。（圖／翻攝自IG@superlisa821）

美照曝光，吸引2.6萬人朝聖，網友驚嘆「真的好漂亮欸」、「太正了啦」、「美麗的笑容」、「太口愛太美太好看啦」、「好美好美！！！」、「林莎真的怎麼拍怎麼美」、「真美真可愛」、「傳說中的極地女神」、「好美啊」、「真美真可愛」、「莎怎看都好可愛」、「好正！」。

林莎極地濕身泡湯「激薄黑紗」全透視 零下22度「布料太貼」畫面流出！

零下22度極地露天溫泉，林莎僅穿黑色露背連身泳裝，搭配薄透黑紗罩衫泡湯。（圖／翻攝自IG@superlisa821）









原文出處：林莎極地泡湯「激薄黑紗」濕身全透視 零下22度「布料太貼」畫面流出！

更多民視新聞報導

韓「長腿歐巴」現身丟丟妹直播！「煮泡麵、叫賣」畫面曝

昔12hr「激戰千人」暴紅 女優異國「車震15男」GG了！

楊晨熙「當媽1年半」大解放 激辣睡衣「深V開到肚」！

