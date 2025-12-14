極地寒流襲美國北部 華盛頓州洪災未歇再嚴防強風

（中央社西雅圖13日綜合外電報導）極地冷氣團今天自加拿大南下，襲擊美國北部一些地區。同時，太平洋西北地區目前洪災消退緩慢，又面臨新一波強風寒流，正準備嚴防土石流和堤防潰決的發生。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，在週六中午前，北達科他州大福克斯（Grand Forks）氣溫降至攝氏零下24度，在強風吹襲下，體感溫度會更低至零下36度。預計週日清晨，芝加哥地區的最低氣溫將降至攝氏零下17度左右。

預計這波北極冷空氣將在週末繼續向美南、美東推進，並於週日到達南部各州。

在西雅圖北方約一小時車程的農業社區伯靈頓（Burlington），洪水才剛退去，居民正著手清理家園、評估損失。

值此之際，太平洋西北地區的危機尚未解除，美聯社報導，氣象預報員指出，另一波降雨和強風最快將在明天深夜再度報到。

國家氣象局西雅圖分站氣象學家沃考特（Reid Wolcott）表示：「目前重點是：一切還沒結束，即便是華盛頓州現在看來風和日麗。」

他強調：「強風、降雨及洪水災情還沒過去，華盛頓州居民必須做好準備，恐怕會受到下一波衝擊，包括更多洪災、樹木摧毀，以及停電等狀況。」

他還說，預期週末和下週初將出現的強風，這很令人憂心，因為土壤已飽含水分，讓樹木更容易傾倒。

全美大部分地區面臨極地寒流南下，而太平洋西北地區居民則在洪患之後，可能繼續承受更多苦難。（編譯：紀錦玲）1141214