極地渦旋擾動溢出 北半球多處現寒流

才剛進入11月下旬，英國已經出現今年冬天第一波寒流，德國多地氣溫降到零下8到10度。氣象學家說，這就是北極寒流。CNN也報導，極地渦旋正在擾動，有可能讓北極冷空氣，大量向南，極凍歐洲、美國和亞洲。

德國西部山區，11月氣溫已經降到零度以下，冬季帶著霜凍降雪，異常提前到。英格蘭北部和蘇格蘭部分地區，也被白雪覆蓋。兩個國家正經歷今年冬天第一波寒流，德國氣象學家直指，是極地的冷空氣爆發。

德國氣象學家 布蘭登：「低氣壓系統塔拉特，正為歐洲帶來冷空氣和陣風，氣溫驟降。」

CNN報導，北極上空的大氣層，重大極地渦旋正在擾動，把它想像成一道風牆，平流層的極地渦旋正把極寒的北極空氣，圍困在北極上空，當極地渦旋減弱，冷空氣就會向南蔓延到美國、歐洲和亞洲。

德國氣象學家 布蘭登：「這真是一股北極寒流，現在冷得不能再冷了，所以氣溫才會下降，德國部分地區周六早上，氣溫將降至零下10度，周五就已經降到，零下6度到零下9度了，而且不僅僅是低海拔山區，科隆郊區的一些地方，清晨氣溫也會降到零下8度。」

氣象專家說，未來10天，平流層的變化會是關鍵，目前還不知道會不會出現強烈冬季寒流，極凍北半球，尤其是世界人口最集中的中緯度地區，氣溫是否會低於正常水準，因為最難預測的，就是極地渦旋將把寒流帶到哪裡。現在至少知道，德國的冬季嚴寒降雪天氣，會持續到12月初，英國北部持續發布降雪預警。

