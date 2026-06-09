極客灣踢爆手遊性能造假惹怒高層？中國祭新規連「秤重、測跑分」都違法
今年二月份，中國知名科技頻道「極客灣」踢爆中國許多手機廠商造假手遊效能表現，提供「評測版」手機給各大科技頻道送測的實測影片爆紅後突遭下架引起軒然大波，沒想到時隔幾個月後，中國國家網信辦與市場監管總局直接出台更嚴格的《網路測評活動規範》讓中國創作者直接傻眼：「連跑分測重量都不行了？」
事情的起因是今年過年期間，極客灣踢爆中國許多手機廠商都會特別將「媒體評測機」與市售機分開，而在他們買回的 44 款市售機型中，除了 Apple 之外的其他廠牌幾乎都有效能落差，而極客灣更進一步指控這些「媒體評測機」都是特挑晶片、針對評測軟體與熱門遊戲特調的特仕版手機，也根本無法讓消費者透過評測影片選擇自己要買哪隻手機，甚至買到之後會直接與評測影片的使用體驗完全不一樣。
當時影片上線沒多久就被 Bilibili 全面上架，事後極客灣成員雲飛也開直播表示是因為有廠牌高層直接聯繫中國監管機構介入所致。沒想到，最近中國國家網信辦與市場監管總局出台了最新的《網路測評活動規範》中除了明定網路測評的樣本應該要是市場上能買到的普通產品，不得是媒體機外，還針對私人評測活動祭出超嚴格限制：
「涉及對產品功能、性能等項目測試應當委託具有法定檢驗檢測資質許可的檢驗檢測機構按相關標準以及技術規範展開測試，明示測試依據標準以及技術規範。」
並且還規定，測試者也不得採取不同標準與不同方法來橫評同類產品，也不能透過貶抑其他產品來抬高聲譽。因此，在這些新規定下，對於極客灣等中國科技創作者來說，他們拿電子秤秤筆電重量、用 Geekbench 等跑分軟體跑手機或筆電分數、跑遊戲透過幀率判斷效能等常見的測評方式都將違規。
因為對於這些科技頻道而言，他們沒有任何一個自媒體是「具備法定檢驗檢測資質的機構」，因此全都不能擅自測評，也由於各家廠商的手機、筆電的架構與配備多少有點不同，因此也很難自證新規定要求的標準一致。
因此，新政策出台後也讓中國另一名科技創作者豬王直呼很有意思：「所有跑分都是違規的、遊戲都不允許展現幀數，甚至給筆電秤重也是違規…」，直言如果嚴格執行，他們也只能大改自己頻道的內容形式。
如此嚴格的新政策出台後也讓網友們直酸：「數據太清楚怎麼割韭菜」、「解決提出問題的人就沒造假問題」、「評都不准評」，而對於中國創作者們來說，未來他們還想做評測內容的話，最簡單的方式就只能將所有產品都送到國家實驗室檢測，如此一來才能完全合法了。
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