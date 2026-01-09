極寒冷！新竹晨最低溫3.9度 白天回暖、入夜又有大陸冷氣團

極度寒冷！受到強烈大陸冷氣團和輻射冷卻影響，今（10）天清晨最低溫落在新竹關西，僅有3.9度，苗栗、桃園也僅有5.2度、5.8度，中央氣象署表示，今天白天會稍微回升，高溫可到20度上下，不過晚上開始又有大陸冷氣團南下，北部、東北部偏冷，迎風面也將出現零星降雨；另外，氣象專家吳德榮指出，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展且有成颱的機率，西北太平洋發生「1月颱」並非異常，只是比較少見，對台灣是否有間接影響還要觀察。

氣象署指出，今天輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至15度；白天開始氣溫稍回升，預測北部及宜蘭高溫約19度，中南部及花東為20至23度，西半部日夜溫差大，早晚外出須注意保暖；離島天氣，澎湖晴時多雲，15至17度，金門晴時多雲，9至18度，馬祖晴時多雲，8至14度。

至於天氣方面，西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨，但晚上起大陸冷氣團又將南下影響，北部及東北部天氣偏冷，也要留意東北風增強、中層雲量增多，西半部山區水氣亦逐漸增加，有零星降雨的機率，若水氣與氣溫配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或下冰霰的機率。

今日下午起，東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島沿海及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

吳德榮進一步補充，今天白天氣溫略升，傍晚起至下週一（12）清晨，又有另一股冷空氣再補充南下，西半部晴朗、迎風面雲量略增，東半部則轉偶有局部短暫雨的機率。

此外，下週一白天起至週五（16）各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫也逐漸回升，但因「輻射冷卻」仍偏強，連日的早晚氣溫依舊很低，日夜溫差擴大。

而要留意的是，根據各國模式模擬顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，並有成颱的機率，吳德榮表示，依據過去數據來看，西北太平洋發生「1月颱」並非異常，只是比較少見，侵台則未曾發生過，此次對台灣是否有間接影響尚言之過早，還要繼續觀察。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，10日環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

