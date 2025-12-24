極少數大法官凌駕人民普遍意志 游淑慧嘆死刑被濫用權力者實質閹割

台北市議員游淑慧指出，原本用以懲戒極惡之徒、安定人心的工具，卻在實務上被極少數人、大法官，濫用自身的權力給實質閹割。（圖：游淑慧臉書）

台北市街頭近日發生震驚社會的隨機殺人事件，27歲男子張文在台北車站及中山商圈涉嫌犯下無差別攻擊行為，引發社會高度關注，也讓死刑存廢再度掀起討論。台北市議員游淑慧指出，每當出現重大暴力犯罪，就會有不少民眾站出來表達反對廢除死刑的立場，反映社會對安全的焦慮。她質疑，原本作為懲治極端惡行、穩定民心的刑罰工具，在實務運作中卻遭到極少數人、大法官，濫用自身的權力給實質閹割了。

游淑慧進一步表示，這樣的聲音並非單純情緒宣洩，而是人民對社會秩序與正義底線的自然反應。她強調，死刑是現行刑法中明文規定的刑罰之一，存在目的在於面對無法挽回的嚴重犯罪時，讓社會相信正義仍然存在。她也批評部分大法官以高度抽象的人權論述，忽略多數民眾對公共安全的期待，間接讓被害者家屬失去最低限度的安慰。

對於廢死的話題，游淑慧指出，制度如果只偏向保障加害者權益，卻未能正視被害者及其家屬的痛苦，法治將難稱完整。她認為，死刑不僅具有教化功能，更承擔防衛社會、劃定界線的角色；對於毫無悔意、再犯風險極高的重刑犯，終身監禁只是延後風險與成本。她強調「死刑，是為了告訴所有守法善良的人，生命仍有不可踐踏的底線，人權的保護，前提在於當事人還有人性。」