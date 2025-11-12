極左市長當選導致紐約大逃亡浪潮 這家銀行執行長說「已做好會面的準備」

美國銀行（Bank of America）總裁布萊恩．莫伊尼漢（Brian Moynihan）表示，他已準備好與紐約市新當選市長佐赫蘭．曼達尼（Zohran Mamdani）會面，討論紐約市的未來；同時，其他州正在積極招攬對「大蘋果」感到憂心的企業主離開。



莫伊尼漢11月11日在表示：「現在既然一位市長已經就任，無論是在這個城市或其他任何城市，身為一家企業，我們都有責任與他合作，努力讓這個城市更成功。」

希望能和曼達尼有機會交流

他接著說：「我們光是在這個地區就有1.6萬名同仁在工作，所以我們必須讓這個城市成功。」他認為，成功的關鍵在於曼達尼如何看待「治理全市人民，以及他如何承擔預算和稅基」的方式。

莫伊尼漢強調，美國銀行的成功，部分與像曼達尼這樣的民選官員，以及他們所代表的城市、城鎮和州能否成功息息相關。

莫伊尼漢說，他計畫主動尋求與這位新市長會面，稱這個議題對於數以千計仰賴紐約市「夠棒」才能生存的美國銀行員工及其家屬來說，「至關重要」。他補充道：「展望未來，我希望市長能跟我們交流，我們會提供他一些建議。」

曼達尼的勝選激勵了一些右翼人士，他們試圖引誘紐約市民和企業離開「大蘋果」，轉投他們州。例如，新罕布夏州州長凱利．艾約特（Kelly Ayotte）就積極招募那些正在尋找「更佳發展機會」（greener pasture）的人，她用一輛覆蓋著輪播電子海報的大型廂型車進行宣傳，其中一張海報寫著：「紐約市企業主：曼達尼讓你失望了嗎？快來新罕布夏州吧，這裡沒有共產主義，更少繁瑣法規，稅金也更低。」

其他州正努力攔截紐約逃出的錢

另一個據稱由支持維韋克．拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）競選俄亥俄州州長的政治行動委員會（super PAC）資助的時代廣場（Times Square）廣告看板，則邀請紐約客逃離「激進社會主義者」曼達尼，來享受「七葉樹州」（Buckeye State，俄亥俄州別稱）所承諾的「自由」。

莫伊尼漢發表上述評論之前，剛宣布一項重大計畫，承諾在未來五年內招募1萬名退役軍人，這項承諾也是他在節目中概述的內容。

他說：「我們相信本公司對退役軍人來說是個很棒的企業，我們認為有責任確保將這些退役軍人納入我們的公司。即使他們只為我們工作五年，然後到別處找工作，我們也為他們提供了一個很好的起步，幫助他們完成轉職。」

