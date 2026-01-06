《極度不妥！特別篇》穿越未來 首位女首相誕生成預言日劇

江口德子在《極度不妥！》特別篇成為了日本首位女首相，竟奇妙呼應現實？！（friDay影音提供）

由阿部貞夫主演的現象級神劇《極度不妥！》推出新年特別篇，這回不玩「回到昭和」，直接讓主角小川市郎坐上雲霄飛車衝向2036年；原本大家以為只是誇張的軟科幻喜劇，沒想到劇情竟然精準「撞臉」現實，戲裡江口德子飾演的議員有望成為日本首位女首相，對比現實中日本政壇高市早苗的崛起，那種「戲劇照進現實」的荒謬感，讓螢幕前的觀眾全看傻了眼。

阿部貞夫主演《極度不妥！》在2024年成為現象級夯劇，特別篇也讓觀眾看得大呼過癮。（friDay影音提供）

為了應對這場驚呆的「預言現場」，劇組展現了極致的求生欲兼幽默感，當畫面播到平純子在2036年得知將誕生首位女首相時，螢幕下方竟然出現一行字幕：「本劇於2025年4月拍攝」。這還沒完，當劇情演到內閣成員半數以上都是女性、報紙頭版打出新時代揭幕時，那行「拍攝時間證明」又再次跳出來。這種「我真的沒有在抄現實新聞」的強烈自清，反而讓網友集體笑瘋，狂刷留言：「一直強調2025年拍的真的超故意」、「現實追戲劇的速度太恐怖了」、「這字幕根本是全劇最有戲的配角」。

宮藤官九郎連結局的免責聲明都不放過，片尾那句大家熟悉的「本劇包含不當台詞...」這回竟然改成了「以2026年當時的表現方式播出」。這神來一筆直接把現在的觀眾也推進了「過去」的範疇，讓不少人起雞皮疙瘩驚呼：「最後一秒還在玩時空梗！」、「難道2026年對未來的觀眾來說，也變成了極度不妥的年代嗎？」這種把現實、預言與諷刺揉碎再重組的手法，讓這部特別篇不只是續集，更成了一場與全日本國民對賭未來的超大型行為藝術。

